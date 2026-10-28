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Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от борьбы с бюрократией - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от борьбы с бюрократией
Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от борьбы с бюрократией - 28.10.2026, ПРАЙМ
Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от борьбы с бюрократией
Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от предпринимаемых правительством Германии мер по борьбе с бюрократией, свидетельствуют результаты опроса,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:08+0300
2026-10-28T13:08+0300
бизнес
мировая экономика
германия
bild
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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от предпринимаемых правительством Германии мер по борьбе с бюрократией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa по заказу Ассоциации работодателей Германии (BDA). Опубликовавшая результаты опроса газета Bild сообщила, что правительство Германии в начале октября представило доклад, в котором дало положительную оценку результатам мер по борьбе с бюрократией и отметило эффективность такого курса на межведомственном уровне. Опрос показал, что 45% компаний не замечают никаких улучшений, еще 53% заявили, что бюрократическая нагрузка возросла. Кроме того, 83% компаний из общего числа опрошенных назвали излишнюю бюрократию главной угрозой экономического роста предприятий. Кроме того, согласно опросу, 79% компаний назвали серьезным препятствием экономического роста большие расходы на оплату труда, 72% - высокие цены на электроэнергию, 60% - нехватку квалифицированных кадров, 58% - непомерные налоги на ведение бизнеса. 52% компаний указали на неопределенность рыночного спроса и 46% - на устаревшую инфраструктуру Германии. Около трети опрошенных компаний отнесли к числу экономических факторов риска недостаточную цифровизацию государственных услуг. Опрос проводился с 28 августа по 29 сентября среди 1006 частных предприятий Германии с не менее чем 10 сотрудниками. Bild не приводит данные о статистической погрешности. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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бизнес, мировая экономика, германия, bild
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Bild
13:08 28.10.2026
 
Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от борьбы с бюрократией

Forsa: почти все компании в ФРГ не ощутили эффекта от мер властей по борьбе с бюрократией

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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Почти все немецкие компании не ощутили эффекта от предпринимаемых правительством Германии мер по борьбе с бюрократией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa по заказу Ассоциации работодателей Германии (BDA).
Опубликовавшая результаты опроса газета Bild сообщила, что правительство Германии в начале октября представило доклад, в котором дало положительную оценку результатам мер по борьбе с бюрократией и отметило эффективность такого курса на межведомственном уровне.
Опрос показал, что 45% компаний не замечают никаких улучшений, еще 53% заявили, что бюрократическая нагрузка возросла. Кроме того, 83% компаний из общего числа опрошенных назвали излишнюю бюрократию главной угрозой экономического роста предприятий.
Кроме того, согласно опросу, 79% компаний назвали серьезным препятствием экономического роста большие расходы на оплату труда, 72% - высокие цены на электроэнергию, 60% - нехватку квалифицированных кадров, 58% - непомерные налоги на ведение бизнеса. 52% компаний указали на неопределенность рыночного спроса и 46% - на устаревшую инфраструктуру Германии. Около трети опрошенных компаний отнесли к числу экономических факторов риска недостаточную цифровизацию государственных услуг.
Опрос проводился с 28 августа по 29 сентября среди 1006 частных предприятий Германии с не менее чем 10 сотрудниками. Bild не приводит данные о статистической погрешности.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯBild
 
 
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