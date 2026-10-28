Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/gosdolg-874730154.html
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро - 28.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро
Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T22:04+0300
2026-10-28T22:04+0300
мировая экономика
германия
фрг
bild
бундестаг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874730154.jpg?1793214255
БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты Bild. Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщало в сентябре, что госдолг Германии растет на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону. Согласно данным счетчика, госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 триллиона евро, при этом прирост задолженности составляет 6326 евро в секунду. Счетчик также отображает дальнейшее ухудшение ситуации в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда. Так, по его данным, число обанкротившихся с начала текущего года в Германии компаний уже составило 21 296. При этом в стране закрывается в среднем одна фирма каждые 20 минут. В числе обанкротившихся предприятий только за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались около 300 сотрудников. Кроме того, число новых официальных обращений по потере работы на текущий момент превысило в ФРГ показатель в 5,9 миллиона человек. Согласно счетчику, очередной безработный регистрируется в стране каждые четыре секунды. Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
германия
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, фрг, bild, бундестаг
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Bild, Бундестаг
22:04 28.10.2026
 
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро

Bild: госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты Bild.
Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщало в сентябре, что госдолг Германии растет на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону.
Согласно данным счетчика, госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 триллиона евро, при этом прирост задолженности составляет 6326 евро в секунду.
Счетчик также отображает дальнейшее ухудшение ситуации в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда. Так, по его данным, число обанкротившихся с начала текущего года в Германии компаний уже составило 21 296. При этом в стране закрывается в среднем одна фирма каждые 20 минут.
В числе обанкротившихся предприятий только за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались около 300 сотрудников.
Кроме того, число новых официальных обращений по потере работы на текущий момент превысило в ФРГ показатель в 5,9 миллиона человек. Согласно счетчику, очередной безработный регистрируется в стране каждые четыре секунды.
Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯФРГBildБундестаг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала