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Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро - 28.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро
Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T22:04+0300
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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты Bild.
Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщало в сентябре, что госдолг Германии растет на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону.
Согласно данным счетчика, госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 триллиона евро, при этом прирост задолженности составляет 6326 евро в секунду.
Счетчик также отображает дальнейшее ухудшение ситуации в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда. Так, по его данным, число обанкротившихся с начала текущего года в Германии компаний уже составило 21 296. При этом в стране закрывается в среднем одна фирма каждые 20 минут.
В числе обанкротившихся предприятий только за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались около 300 сотрудников.
Кроме того, число новых официальных обращений по потере работы на текущий момент превысило в ФРГ показатель в 5,9 миллиона человек. Согласно счетчику, очередной безработный регистрируется в стране каждые четыре секунды.
Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
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мировая экономика, германия, фрг, bild, бундестаг
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Bild, Бундестаг
Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро
Bild: госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро
БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты Bild.
Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщало в сентябре, что госдолг Германии растет на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону.
Согласно данным счетчика, госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 триллиона евро, при этом прирост задолженности составляет 6326 евро в секунду.
Счетчик также отображает дальнейшее ухудшение ситуации в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда. Так, по его данным, число обанкротившихся с начала текущего года в Германии компаний уже составило 21 296. При этом в стране закрывается в среднем одна фирма каждые 20 минут.
В числе обанкротившихся предприятий только за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались около 300 сотрудников.
Кроме того, число новых официальных обращений по потере работы на текущий момент превысило в ФРГ показатель в 5,9 миллиона человек. Согласно счетчику, очередной безработный регистрируется в стране каждые четыре секунды.
Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.