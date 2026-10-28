https://1prime.ru/20261028/gosdolg-874730154.html

Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро

Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро - 28.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро

Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T22:04+0300

2026-10-28T22:04+0300

2026-10-28T22:04+0300

мировая экономика

германия

фрг

bild

бундестаг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874730154.jpg?1793214255

БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 триллиона евро, следует из данных постоянно обновляемого интерактивного счетчика "Часы банкротств" газеты Bild. Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщало в сентябре, что госдолг Германии растет на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону. Согласно данным счетчика, госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 триллиона евро, при этом прирост задолженности составляет 6326 евро в секунду. Счетчик также отображает дальнейшее ухудшение ситуации в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда. Так, по его данным, число обанкротившихся с начала текущего года в Германии компаний уже составило 21 296. При этом в стране закрывается в среднем одна фирма каждые 20 минут. В числе обанкротившихся предприятий только за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz - завод Aios, где под угрозой увольнения оказались около 300 сотрудников. Кроме того, число новых официальных обращений по потере работы на текущий момент превысило в ФРГ показатель в 5,9 миллиона человек. Согласно счетчику, очередной безработный регистрируется в стране каждые четыре секунды. Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.

германия

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, фрг, bild, бундестаг