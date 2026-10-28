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Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России"

Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России"

Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:24+0300

2026-10-28T00:24+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". Эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС. Производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны будут обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. А формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ. В рамках эксперимента вино планируется доставлять покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе расширить территорию эксперимента. Помимо российского вина, положения законопроекта распространяются также на вино из винограда, выращенного в странах Евразийского экономического союза, – но при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.

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