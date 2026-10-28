https://1prime.ru/20261028/gosduma-874673228.html
Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России"
Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России"
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:24+0300
2026-10-28T00:24+0300
2026-10-28T00:24+0300
бизнес
россия
москва
московская область
почта россии
еаэс
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874673228.jpg?1793136275
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России".
Эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС.
Производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны будут обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. А формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ.
В рамках эксперимента вино планируется доставлять покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе расширить территорию эксперимента.
Помимо российского вина, положения законопроекта распространяются также на вино из винограда, выращенного в странах Евразийского экономического союза, – но при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, московская область, почта россии, еаэс, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Почта России, ЕАЭС, Госдума
Госдума рассмотрит проект о дистанционной продаже вина через "Почту России"
Госдума рассмотрит законопроект о дистанционной продаже вина через сайт "Почты России"
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России".
Эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС.
Производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны будут обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. А формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ.
В рамках эксперимента вино планируется доставлять покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе расширить территорию эксперимента.
Помимо российского вина, положения законопроекта распространяются также на вино из винограда, выращенного в странах Евразийского экономического союза, – но при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.