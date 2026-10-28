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Интерпол помог вернуть владельцу иномарку, угнанную в Иркутске 13 лет назад

Интерпол помог вернуть владельцу иномарку, угнанную в Иркутске 13 лет назад - 28.10.2026, ПРАЙМ

Интерпол помог вернуть владельцу иномарку, угнанную в Иркутске 13 лет назад

Японский автомобиль, угнанный у иркутянина в 2013 году, вернули владельцу благодаря помощи Интерпола, сообщило ГУМВД России по Иркутской области. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:08+0300

2026-10-28T13:08+0300

2026-10-28T13:08+0300

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ИРКУТСК, 28 окт - ПРАЙМ. Японский автомобиль, угнанный у иркутянина в 2013 году, вернули владельцу благодаря помощи Интерпола, сообщило ГУМВД России по Иркутской области. В Приангарье сотрудники полиции установили автомобиль Toyota Ipsum, находившийся в федеральном розыске с 2013 года. Во время постановки иномарки на регистрационный учет инспектор ГАИ заметил, что на маркируемом участке кузова есть следы повторного окрашивания. После проведения автотехнической экспертизы обнаружилось, что номерные данные машины изменены. Первичные номера кузова и двигателя Toyota Ipsum, а также его законного владельца установили сотрудники Национального центрального бюро Интерпола ГУМВД России по Иркутской области. Выяснилось, что машина принадлежала иркутянину. В 2013 году мужчина припарковал приобретенную в кредит иномарку во дворе своего дома, откуда ночью ее угнали. Владелец обратился с заявлением в полицию. "Сотрудники полиции связались с собственником и вернули ему транспортное средство… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 326 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства)", - говорится в сообщении. Владелец поблагодарил сотрудников полиции и признался, что уже не ожидал увидеть свой автомобиль.

иркутская область

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россия, иркутская область, интерпол, мвд, авто