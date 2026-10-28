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Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта нефти через порт Банияс
Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта нефти через порт Банияс - 28.10.2026, ПРАЙМ
Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта нефти через порт Банияс
Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта иракской нефти через сирийский порт Банияс с пропускной способностью маршрута до двух миллионов баррелей в сутки,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:33+0300
2026-10-28T20:33+0300
2026-10-28T20:52+0300
нефть
ирак
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БЕЙРУТ, 28 окт — ПРАЙМ. Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта иракской нефти через сирийский порт Банияс с пропускной способностью маршрута до двух миллионов баррелей в сутки, информирует иракское национальное информационное агентство NINA со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака. Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду в Дамаске возглавили расширенные переговоры делегаций двух стран. "В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, в том числе экспорт иракской нефти через линию Банияс с экспортной мощностью до двух миллионов баррелей в сутки, увеличение объема товарооборота, а также совместная работа по развитию сельскохозяйственного сектора для достижения продовольственной и экономической интеграции", - цитирует агентство заявление пресс-службы. Аз-Зейди заявил, что Ирак и Сирия намерены развивать партнерство и сотрудничество в различных областях, прежде всего, в экономической и социальной сферах. Стороны также намерены укреплять взаимодействие в сфере безопасности, координировать позиции по региональным и международным вопросам и совместно работать для обеспечения мира и стабильности в регионе. Аш-Шараа, со своей стороны, подчеркнул важность двусторонних отношений и заинтересованность Дамаска в достижении максимально высокого уровня сотрудничества между двумя странами.
ирак
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нефть, ирак, сирия, дамаск
Нефть, ИРАК, СИРИЯ, Дамаск
Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта нефти через порт Банияс
NINA: Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта нефти через сирийский порт Банияс
БЕЙРУТ, 28 окт — ПРАЙМ. Ирак и Сирия обсудили возможность экспорта иракской нефти через сирийский порт Банияс с пропускной способностью маршрута до двух миллионов баррелей в сутки, информирует иракское национальное информационное агентство NINA со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака.
Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду в Дамаске возглавили расширенные переговоры делегаций двух стран.
"В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, в том числе экспорт иракской нефти через линию Банияс с экспортной мощностью до двух миллионов баррелей в сутки, увеличение объема товарооборота, а также совместная работа по развитию сельскохозяйственного сектора для достижения продовольственной и экономической интеграции", - цитирует агентство заявление пресс-службы.
Аз-Зейди заявил, что Ирак и Сирия намерены развивать партнерство и сотрудничество в различных областях, прежде всего, в экономической и социальной сферах. Стороны также намерены укреплять взаимодействие в сфере безопасности, координировать позиции по региональным и международным вопросам и совместно работать для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Аш-Шараа, со своей стороны, подчеркнул важность двусторонних отношений и заинтересованность Дамаска в достижении максимально высокого уровня сотрудничества между двумя странами.