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АТОР предупредила о сложностях с записью в визовые центры Испании и Франции

АТОР предупредила о сложностях с записью в визовые центры Испании и Франции - 28.10.2026, ПРАЙМ

АТОР предупредила о сложностях с записью в визовые центры Испании и Франции

Россиянам в последние недели стало сложнее записаться в визовые центры Испании и Франции для подачи документов на получение шенгенских виз из-за сокращения... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:02+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россиянам в последние недели стало сложнее записаться в визовые центры Испании и Франции для подачи документов на получение шенгенских виз из-за сокращения количества слотов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "По сообщениям туроператоров, в последние недели стало сложнее найти свободные даты для подачи документов в визовые центры Испании и Франции", - говорится в сообщении. "Дело в сокращении количества слотов для записи. Причины сокращения неизвестны", - пояснили РИА Новости в пресс-службе АТОР. Как предполагают в ассоциации, это сделано для гарантированного получения визы в приемлемые сроки перед рождественскими каникулами, когда консульства стран ЕС не будут работать. При этом АТОР прогнозирует рост спроса на шенгенские визы в Италию с учетом сокращения итальянским визовым оператором VMS заявленного срока рассмотрения документов с 60 до 45 дней в нескольких городах России. Однако если заявителей станет больше, сроки рассмотрения документов могут вновь увеличиться, пояснила ассоциация. Отмечается, что французские визовые центры VFS Global в свою очередь изменили для записи на декабрь порядок подачи заявок на прием для родственников граждан Франции и других стран Евросоюза. Ранее для этой категории заявителей действовала отдельная процедура с заполнением специальной формы, а теперь записаться на подачу документов можно самостоятельно через личный кабинет на сайте визового оператора, уточняет АТОР.

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бизнес, туризм, россия, испания, франция, италия, атор, ес