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"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных пользователей на "Диске"

"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных пользователей на "Диске" - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных пользователей на "Диске"

"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных пользователей на "Диске", сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:17+0300

2026-10-28T12:17+0300

2026-10-28T12:17+0300

технологии

бизнес

финансы

рязанская область

калуга

яндекс

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к 96% данных пользователей на "Диске", сообщила компания. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Инженеры восстановили доступ в общей сложности к 96% данных, хранящихся на "Яндекс Диске", - документам, фотографиям, аудио- и видеозаписям и другим файлам", - говорится в сообщении "Яндекса". Отмечается, что у разных пользователей доля доступных данных на "Диске" может различаться. Так, к некоторым пользователям уже вернулись все их файлы, к другим - пока нет. Для того чтобы обеспечить стабильную работу сервиса, "Яндекс" распределяет мощности между сторонними независимыми площадками и возвращает файлы постепенно. Как уточнили в компании, сейчас работают все базовые функции "Диска", в том числе загрузка, скачивание и синхронизация. В браузерной версии пока нельзя скачивать папки и альбомы, а также несколько файлов сразу - для этого стоит воспользоваться приложением для компьютеров.

рязанская область

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технологии, бизнес, финансы, рязанская область, калуга, яндекс