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Казахстан намерен продлить запрет на экспорт нефтяного газа

Казахстан намерен продлить запрет на экспорт нефтяного газа - 28.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан намерен продлить запрет на экспорт нефтяного газа

Минэнерго Казахстана намерено продлить запрет на полгода на экспорт нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, говорится в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:11+0300

2026-10-28T16:11+0300

2026-10-28T16:11+0300

газ

нефть

казахстан

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АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана намерено продлить запрет на полгода на экспорт нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, говорится в проекте приказа, опубликованном в среду на интернет-портале "Открытые НПА". "Проектом приказа предусматривается введение с 14 ноября 2026 года сроком на шесть месяцев запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом с предусмотренными проектом исключениями", - говорится в сообщении. В минэнерго пояснили, что эта мера является продолжением запрета, одобренного межведомственной комиссией, и направлена на обеспечение внутреннего рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом. Проект приказа министра энергетики Казахстана будет находится на общественном обсуждении до 12 ноября. "Открытые НПА" - это государственный интернет-портал в Казахстане для публичного обсуждения проектов законов и других нормативных правовых актов до их принятия. Министерства и ведомства публикуют здесь будущие законопроекты, приказы и постановления. Граждане страны могут оставлять свои комментарии или предложения.

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газ, нефть, казахстан