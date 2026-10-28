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В Кении оценили сотрудничество с Россией в сфере удобрений - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В Кении оценили сотрудничество с Россией в сфере удобрений
В Кении оценили сотрудничество с Россией в сфере удобрений - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Кении оценили сотрудничество с Россией в сфере удобрений
Партнерство с Россией в сфере удобрений станет важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности Африки, заявил глава МИД Кении Мусалия Мудавади в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:30+0300
2026-10-28T17:30+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
кения
москва
мид
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Партнерство с Россией в сфере удобрений станет важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности Африки, заявил глава МИД Кении Мусалия Мудавади в интервью РИА Новости. "Если в ходе переговоров на этом саммите нам удастся в конечном итоге нарастить производство удобрений на африканском континенте в сотрудничестве с российскими инвесторами, это станет очень, очень важным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности", - сказал он. По словам министра, если африканской стороне удастся получить доступ к российским удобрениям, то это будет замечательно. Глава МИД Кении также напомнил, что Россия оказала поддержку этой стране, ранее передав около 34 тысяч метрических тонн минеральных удобрений. "Мы знаем, что Россия разработала очень эффективные технологические решения для поддержки фермеров. Опять же, это та область, в которой мы можем сотрудничать для укрепления продовольственной безопасности на континенте", - отметил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, мировая экономика, кения, москва, мид
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Кения, МОСКВА, МИД
17:30 28.10.2026
 
В Кении оценили сотрудничество с Россией в сфере удобрений

Глава МИД Кении Мудавади: сотрудничество с Россией в сфере удобрений поможет Африке

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Партнерство с Россией в сфере удобрений станет важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности Африки, заявил глава МИД Кении Мусалия Мудавади в интервью РИА Новости.
"Если в ходе переговоров на этом саммите нам удастся в конечном итоге нарастить производство удобрений на африканском континенте в сотрудничестве с российскими инвесторами, это станет очень, очень важным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности", - сказал он.
По словам министра, если африканской стороне удастся получить доступ к российским удобрениям, то это будет замечательно.
Глава МИД Кении также напомнил, что Россия оказала поддержку этой стране, ранее передав около 34 тысяч метрических тонн минеральных удобрений.
"Мы знаем, что Россия разработала очень эффективные технологические решения для поддержки фермеров. Опять же, это та область, в которой мы можем сотрудничать для укрепления продовольственной безопасности на континенте", - отметил министр.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаКенияМОСКВАМИД
 
 
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