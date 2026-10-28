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Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла" - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла"
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла"
Великобритания продлила лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 26 февраля следующего года, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:46+0300
2026-10-28T15:46+0300
великобритания
лондон
лукойл
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ЛОНДОН, 28 окт - ПРАЙМ. Великобритания продлила лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 26 февраля следующего года, следует из опубликованного минфином Соединенного Королевства документа. Ранее лицензия действовала до 28 октября. "12 августа 2026 года в генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 26 февраля 2027 года", - говорится в документе. Впервые Лондон выдал лицензию на операции с болгарскими предприятиями находящегося под британскими санкциями "Лукойла" в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим после августовского, когда срок действия лицензии был продлен до 26 октября. Под действие лицензии попадают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.
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великобритания, лондон, лукойл
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Лукойл
15:46 28.10.2026
 
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла"

Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла" до 26 февраля

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ЛОНДОН, 28 окт - ПРАЙМ. Великобритания продлила лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 26 февраля следующего года, следует из опубликованного минфином Соединенного Королевства документа.
Ранее лицензия действовала до 28 октября.
"12 августа 2026 года в генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 26 февраля 2027 года", - говорится в документе.
Впервые Лондон выдал лицензию на операции с болгарскими предприятиями находящегося под британскими санкциями "Лукойла" в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим после августовского, когда срок действия лицензии был продлен до 26 октября.
Под действие лицензии попадают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНЛукойл
 
 
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