https://1prime.ru/20261028/lukoyl-874710519.html
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла"
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла"
Великобритания продлила лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 26 февраля следующего года, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:46+0300
2026-10-28T15:46+0300
2026-10-28T15:46+0300
великобритания
лондон
лукойл
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874710519.jpg?1793191569
ЛОНДОН, 28 окт - ПРАЙМ. Великобритания продлила лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 26 февраля следующего года, следует из опубликованного минфином Соединенного Королевства документа. Ранее лицензия действовала до 28 октября. "12 августа 2026 года в генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 26 февраля 2027 года", - говорится в документе. Впервые Лондон выдал лицензию на операции с болгарскими предприятиями находящегося под британскими санкциями "Лукойла" в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим после августовского, когда срок действия лицензии был продлен до 26 октября. Под действие лицензии попадают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.
великобритания
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, лондон, лукойл
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Лукойл
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла"
Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами "Лукойла" до 26 февраля
ЛОНДОН, 28 окт - ПРАЙМ. Великобритания продлила лицензию на операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл" до 26 февраля следующего года, следует из опубликованного минфином Соединенного Королевства документа.
Ранее лицензия действовала до 28 октября.
"12 августа 2026 года в генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 26 февраля 2027 года", - говорится в документе.
Впервые Лондон
выдал лицензию на операции с болгарскими предприятиями находящегося под британскими санкциями "Лукойла
" в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим после августовского, когда срок действия лицензии был продлен до 26 октября.
Под действие лицензии попадают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.