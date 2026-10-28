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На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
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На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей
На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей
Около 135 миллиардов рублей планируется направить на программу Фонда развития промышленности (ФРП) по льготному лизингу гражданских судов в ближайшие три года,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:45+0300
2026-10-28T12:50+0300
бизнес
россия
денис мантуров
антон алиханов
совет федерации
фрп
минпромторг
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Около 135 миллиардов рублей планируется направить на программу Фонда развития промышленности (ФРП) по льготному лизингу гражданских судов в ближайшие три года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. "В дополнение к уже действующим в отрасли механизмам поддержки в этом году запустили программу ФРП по льготному лизингу. В ближайшие три года рассчитываем направить на эти цели 135 миллиардов рублей", - заявил Мантуров. Как сообщал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов, министерство планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна.
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бизнес, россия, денис мантуров, антон алиханов, совет федерации, фрп, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Совет Федерации, ФРП, Минпромторг
12:45 28.10.2026 (обновлено: 12:50 28.10.2026)
 
На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей

Мантуров: на программу ФРП по льготному лизингу гражданских судов направят 135 млрд рублей

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Около 135 миллиардов рублей планируется направить на программу Фонда развития промышленности (ФРП) по льготному лизингу гражданских судов в ближайшие три года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
"В дополнение к уже действующим в отрасли механизмам поддержки в этом году запустили программу ФРП по льготному лизингу. В ближайшие три года рассчитываем направить на эти цели 135 миллиардов рублей", - заявил Мантуров.
Как сообщал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов, министерство планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна.
 
БизнесРОССИЯДенис МантуровАнтон АлихановСовет ФедерацииФРПМинпромторг
 
 
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