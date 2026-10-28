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На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей

На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

На программу по льготному лизингу судов направят 135 миллиардов рублей

Около 135 миллиардов рублей планируется направить на программу Фонда развития промышленности (ФРП) по льготному лизингу гражданских судов в ближайшие три года,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:50+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Около 135 миллиардов рублей планируется направить на программу Фонда развития промышленности (ФРП) по льготному лизингу гражданских судов в ближайшие три года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. "В дополнение к уже действующим в отрасли механизмам поддержки в этом году запустили программу ФРП по льготному лизингу. В ближайшие три года рассчитываем направить на эти цели 135 миллиардов рублей", - заявил Мантуров. Как сообщал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов, министерство планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, денис мантуров, антон алиханов, совет федерации, фрп, минпромторг