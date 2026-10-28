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МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру

МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру - 28.10.2026, ПРАЙМ

МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру

Саммит Россия-Африка может помочь наметить пути реформ в сфере глобальной финансовой архитектуры, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Кении Мусалия... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:41+0300

2026-10-28T18:41+0300

2026-10-28T18:41+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Саммит Россия-Африка может помочь наметить пути реформ в сфере глобальной финансовой архитектуры, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Кении Мусалия Мудавади. "Предстоит проделать еще очень много работы. И именно в этом саммит может послужить ориентиром", - сказал собеседник агентства, комментируя возможность реформирования международной финансовой архитектуры. При этом, отметил министр, ключевым является не название или количество международных структур, а их способность решать совместные проблемы. В частности, он указал на проблемы в оценке задолженности и присвоении кредитных рейтингов африканских государств. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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