https://1prime.ru/20261028/mid-874722661.html
МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру
МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру - 28.10.2026, ПРАЙМ
МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру
Саммит Россия-Африка может помочь наметить пути реформ в сфере глобальной финансовой архитектуры, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Кении Мусалия... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:41+0300
2026-10-28T18:41+0300
2026-10-28T18:41+0300
россия
мировая экономика
кения
москва
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874722661.jpg?1793202073
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Саммит Россия-Африка может помочь наметить пути реформ в сфере глобальной финансовой архитектуры, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Кении Мусалия Мудавади.
"Предстоит проделать еще очень много работы. И именно в этом саммит может послужить ориентиром", - сказал собеседник агентства, комментируя возможность реформирования международной финансовой архитектуры.
При этом, отметил министр, ключевым является не название или количество международных структур, а их способность решать совместные проблемы. В частности, он указал на проблемы в оценке задолженности и присвоении кредитных рейтингов африканских государств.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
кения
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, кения, москва, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, Кения, МОСКВА, МИД
МИД Кении: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру
Глава МИД Кении Мудавади: саммит Россия-Африка может помочь реформировать финархитектуру
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Саммит Россия-Африка может помочь наметить пути реформ в сфере глобальной финансовой архитектуры, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Кении Мусалия Мудавади.
"Предстоит проделать еще очень много работы. И именно в этом саммит может послужить ориентиром", - сказал собеседник агентства, комментируя возможность реформирования международной финансовой архитектуры.
При этом, отметил министр, ключевым является не название или количество международных структур, а их способность решать совместные проблемы. В частности, он указал на проблемы в оценке задолженности и присвоении кредитных рейтингов африканских государств.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.