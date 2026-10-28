https://1prime.ru/20261028/moshenniki-874676130.html

Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном

Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном

Мошенники с помощью специального "системного кода" пугают россиян прослушкой телефона и заставляют отдать им все сбережения, сообщает Т-Банк. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:21+0300

технологии

финансы

общество

т-банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874676130.jpg?1793164876

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мошенники с помощью специального "системного кода" пугают россиян прослушкой телефона и заставляют отдать им все сбережения, сообщает Т-Банк. "Мошенники используют базовые инженерные настройки смартфонов, чтобы убедить людей в тотальной прослушке телефона и заставить отдать все сбережения", - говорится в пресс-релизе. Так, сначала они звонят под любым бытовым предлогом с задачей убедить жертву назвать код, который они сами же и присылают в смс. При этом этот код не несет угрозы и не дает доступа к счетам - он нужен мошенникам только как предлог, чтобы разыграть дальнейшую схему со взломом. Затем жертве звонит лжесотрудник государственных органов и утверждает, что мошенники успели оформить доверенность на все банковские счета на имя опасного экстремиста, а чтобы "спасти" человека, ему предлагают набрать на телефоне команду "*#62#" для выявления скрытой слежки. Когда человек вводит команду, на его телефоне высвечивается незнакомый номер - мошенники утверждают, что именно с этого номера происходит перехват всех звонков и смс. А для того, чтобы обезопасить все деньги, жертву убеждают закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру, который "положит их на безопасный счет". В Т-Банке поясняют, что незнакомый номер, который пугает жертву на экране, - это обычный служебный номер сотового оператора, а злоумышленники просто используют неосведомленность людей о скрытых настройках связи, чтобы симулировать слежку. В банке также рекомендуют при наборе этой мошеннической команды скопировать код, проверить его в интернете либо обратиться в поддержку своего мобильного оператора. А еще можно самостоятельно найти официальный телефон организации в поисковике и перезвонить для проверки. Но при этом также стоит помнить, что никогда и никому нельзя говорить коды из смс.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , т-банк