Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/moshenniki-874676130.html
Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном
Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном
Мошенники с помощью специального "системного кода" пугают россиян прослушкой телефона и заставляют отдать им все сбережения, сообщает Т-Банк. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:21+0300
технологии
финансы
общество
т-банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874676130.jpg?1793164876
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мошенники с помощью специального "системного кода" пугают россиян прослушкой телефона и заставляют отдать им все сбережения, сообщает Т-Банк. "Мошенники используют базовые инженерные настройки смартфонов, чтобы убедить людей в тотальной прослушке телефона и заставить отдать все сбережения", - говорится в пресс-релизе. Так, сначала они звонят под любым бытовым предлогом с задачей убедить жертву назвать код, который они сами же и присылают в смс. При этом этот код не несет угрозы и не дает доступа к счетам - он нужен мошенникам только как предлог, чтобы разыграть дальнейшую схему со взломом. Затем жертве звонит лжесотрудник государственных органов и утверждает, что мошенники успели оформить доверенность на все банковские счета на имя опасного экстремиста, а чтобы "спасти" человека, ему предлагают набрать на телефоне команду "*#62#" для выявления скрытой слежки. Когда человек вводит команду, на его телефоне высвечивается незнакомый номер - мошенники утверждают, что именно с этого номера происходит перехват всех звонков и смс. А для того, чтобы обезопасить все деньги, жертву убеждают закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру, который "положит их на безопасный счет". В Т-Банке поясняют, что незнакомый номер, который пугает жертву на экране, - это обычный служебный номер сотового оператора, а злоумышленники просто используют неосведомленность людей о скрытых настройках связи, чтобы симулировать слежку. В банке также рекомендуют при наборе этой мошеннической команды скопировать код, проверить его в интернете либо обратиться в поддержку своего мобильного оператора. А еще можно самостоятельно найти официальный телефон организации в поисковике и перезвонить для проверки. Но при этом также стоит помнить, что никогда и никому нельзя говорить коды из смс.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, общество , т-банк
Технологии, Финансы, Общество , Т-Банк
08:17 28.10.2026 (обновлено: 08:21 28.10.2026)
 
Мошенники начали пугать россиян скрытой слежкой за телефоном

Т-Банк: мошенники с помощью "системного кода" пугают россиян прослушкой телефона

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мошенники с помощью специального "системного кода" пугают россиян прослушкой телефона и заставляют отдать им все сбережения, сообщает Т-Банк.
"Мошенники используют базовые инженерные настройки смартфонов, чтобы убедить людей в тотальной прослушке телефона и заставить отдать все сбережения", - говорится в пресс-релизе.
Так, сначала они звонят под любым бытовым предлогом с задачей убедить жертву назвать код, который они сами же и присылают в смс. При этом этот код не несет угрозы и не дает доступа к счетам - он нужен мошенникам только как предлог, чтобы разыграть дальнейшую схему со взломом.
Затем жертве звонит лжесотрудник государственных органов и утверждает, что мошенники успели оформить доверенность на все банковские счета на имя опасного экстремиста, а чтобы "спасти" человека, ему предлагают набрать на телефоне команду "*#62#" для выявления скрытой слежки.
Когда человек вводит команду, на его телефоне высвечивается незнакомый номер - мошенники утверждают, что именно с этого номера происходит перехват всех звонков и смс.
А для того, чтобы обезопасить все деньги, жертву убеждают закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру, который "положит их на безопасный счет".
В Т-Банке поясняют, что незнакомый номер, который пугает жертву на экране, - это обычный служебный номер сотового оператора, а злоумышленники просто используют неосведомленность людей о скрытых настройках связи, чтобы симулировать слежку.
В банке также рекомендуют при наборе этой мошеннической команды скопировать код, проверить его в интернете либо обратиться в поддержку своего мобильного оператора.
А еще можно самостоятельно найти официальный телефон организации в поисковике и перезвонить для проверки. Но при этом также стоит помнить, что никогда и никому нельзя говорить коды из смс.
 
ТехнологииФинансыОбществоТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала