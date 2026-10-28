https://1prime.ru/20261028/moshenniki-874716753.html
Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы
Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы - 28.10.2026, ПРАЙМ
Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы
Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы за превышение допустимой скорости, рассылая им поддельные смс-сообщения, сообщает... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:40+0300
2026-10-28T16:40+0300
2026-10-28T16:40+0300
мошенничество
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ВАРШАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы за превышение допустимой скорости, рассылая им поддельные смс-сообщения, сообщает Дорожная инспекция. "Аферисты действуют от имени CANARD - официального государственного подразделения, обслуживающего дорожные камеры. В рассылаемых сообщениях злоумышленники утверждают, что водитель превысил скорость на ремонтируемом участке трассы А2 между Варшавой и Лодзью, и требуют оплатить штраф по приложенной ссылке", - говорится в сообщении. Как отмечают в Дорожной инспекции, система измерения средней скорости на указанном отрезке автомагистрали до сих пор не включена, поэтому фиксировать нарушения она не может. "Смс уходят на случайные номера, поэтому такое сообщение может прийти человеку, который в тот день вообще не садился за руль. Само по себе оно не значит, что нарушение было", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что настоящие штрафы с камер фиксации приходят автомобилистам только по обычной почте либо в электронный личный кабинет. Переход по ссылке из мошеннического сообщения ведет к краже денег со счета и утечке личных данных. Дорожная инспекция также предупредила об участившихся случаях рассылки фальшивых бумажных писем, якобы отправленных от имени CANARD. Гражданам рекомендовано ни при каких обстоятельствах не переходить по ссылкам из смс и пересылать подозрительные сообщения на специальный номер Правительственной группы реагирования на компьютерные инциденты (CERT Polska).
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авто, мошенники, польша
Мошенничество, Авто, МОШЕННИКИ, ПОЛЬША
Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы
Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы за скорость
ВАРШАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы за превышение допустимой скорости, рассылая им поддельные смс-сообщения, сообщает Дорожная инспекция.
"Аферисты действуют от имени CANARD - официального государственного подразделения, обслуживающего дорожные камеры. В рассылаемых сообщениях злоумышленники утверждают, что водитель превысил скорость на ремонтируемом участке трассы А2 между Варшавой и Лодзью, и требуют оплатить штраф по приложенной ссылке", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Дорожной инспекции, система измерения средней скорости на указанном отрезке автомагистрали до сих пор не включена, поэтому фиксировать нарушения она не может.
"Смс уходят на случайные номера, поэтому такое сообщение может прийти человеку, который в тот день вообще не садился за руль. Само по себе оно не значит, что нарушение было", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что настоящие штрафы с камер фиксации приходят автомобилистам только по обычной почте либо в электронный личный кабинет. Переход по ссылке из мошеннического сообщения ведет к краже денег со счета и утечке личных данных.
Дорожная инспекция также предупредила об участившихся случаях рассылки фальшивых бумажных писем, якобы отправленных от имени CANARD. Гражданам рекомендовано ни при каких обстоятельствах не переходить по ссылкам из смс и пересылать подозрительные сообщения на специальный номер Правительственной группы реагирования на компьютерные инциденты (CERT Polska).