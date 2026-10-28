https://1prime.ru/20261028/moshenniki-874716753.html

Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы

Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы - 28.10.2026, ПРАЙМ

Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы

Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы за превышение допустимой скорости, рассылая им поддельные смс-сообщения, сообщает... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:40+0300

2026-10-28T16:40+0300

2026-10-28T16:40+0300

мошенничество

авто

мошенники

польша

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ВАРШАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Польские мошенники научились собирать с водителей несуществующие штрафы за превышение допустимой скорости, рассылая им поддельные смс-сообщения, сообщает Дорожная инспекция. "Аферисты действуют от имени CANARD - официального государственного подразделения, обслуживающего дорожные камеры. В рассылаемых сообщениях злоумышленники утверждают, что водитель превысил скорость на ремонтируемом участке трассы А2 между Варшавой и Лодзью, и требуют оплатить штраф по приложенной ссылке", - говорится в сообщении. Как отмечают в Дорожной инспекции, система измерения средней скорости на указанном отрезке автомагистрали до сих пор не включена, поэтому фиксировать нарушения она не может. "Смс уходят на случайные номера, поэтому такое сообщение может прийти человеку, который в тот день вообще не садился за руль. Само по себе оно не значит, что нарушение было", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что настоящие штрафы с камер фиксации приходят автомобилистам только по обычной почте либо в электронный личный кабинет. Переход по ссылке из мошеннического сообщения ведет к краже денег со счета и утечке личных данных. Дорожная инспекция также предупредила об участившихся случаях рассылки фальшивых бумажных писем, якобы отправленных от имени CANARD. Гражданам рекомендовано ни при каких обстоятельствах не переходить по ссылкам из смс и пересылать подозрительные сообщения на специальный номер Правительственной группы реагирования на компьютерные инциденты (CERT Polska).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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авто, мошенники, польша