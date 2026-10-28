https://1prime.ru/20261028/nedvizhimost-874685408.html

Более 120 объектов недвижимости иеговистов* перешли в собственность России

Более 120 объектов недвижимости иеговистов* перешли в собственность России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Более 120 объектов недвижимости иеговистов* перешли в собственность России

Более 120 объектов недвижимости, принадлежавших восьми иностранным религиозным организациям, которые связаны с запрещенными в РФ "Свидетелями Иеговы"*, перешли... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:55+0300

2026-10-28T10:55+0300

2026-10-28T10:55+0300

общество

россия

фссп

недвижимость

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 120 объектов недвижимости, принадлежавших восьми иностранным религиозным организациям, которые связаны с запрещенными в РФ "Свидетелями Иеговы"*, перешли в собственность России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. "Судебные приставы… обеспечили реализацию судебных решений в отношении восьми иностранных организаций, связанных со "Свидетелями Иеговы"*… В собственность РФ перешло право собственности на 123 объекта недвижимого имущества", - сказали в ведомстве. В службе добавили, что в числе должников религиозные объединения, зарегистрированные в Австрии, Австралии, Испании и Швеции, а также объединение "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов", ассоциация "Свидетелей Иеговы"*, всемирное главное управление "Свидетелей Иеговы"* и фонд богослужебных зданий "Свидетелей Иеговы"*. В июле суд в Москве обратил в собственность РФ 123 объекта недвижимости, принадлежащих "Свидетелям Иеговы"*, в том числе 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара в Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Хакасии, Северной Осетии, Якутии и ХМАО. Как сообщал РИА Новости информированный источник, стоимость изъятых объектов недвижимости превышает 400 миллионов рублей.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, фссп, недвижимость