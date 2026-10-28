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Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg

Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg - 28.10.2026, ПРАЙМ

Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg

Китайские нефтеперерабатывающие заводы переключаются на западноафриканское и бразильское сырье после снижения ставок фрахта на дальние расстояния, пишет... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:10+0300

2026-10-28T15:10+0300

2026-10-28T15:45+0300

энергетика

нефть

китай

бразилия

россия

африка

нпз

дальний восток

espo

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Китайские нефтеперерабатывающие заводы переключаются на западноафриканское и бразильское сырье после снижения ставок фрахта на дальние расстояния, пишет Bloomberg."Перерабатывающие предприятия закупали нефть из этих отдаленных регионов с премией в размере от 15 до 20 долларов за баррель к цене фьючерса ICE Brent с поставкой в Китай в декабре", — уточняет агентство.По информации Bloomberg, партию нефти из Бразилии уже получил как минимум один из независимых китайских НПЗ, которые называют "чайниками".Агентство отмечает, что российская нефть марки ESPO с Дальнего Востока резко подорожала за последние два месяца, так как перебои в поставках, вызванные войной США и Ирана, привели к росту спроса со стороны крупных нефтяных компаний Индии и Китая. В конце сентября ESPO предлагалась с премией в 30 долларов к Brent, но затем наценка снизилась до 20 долларов против пяти долларов в конце августа.Как подчеркивает Bloomberg, ставки фрахта на дальние расстояния снизились, так как из Персидского залива экспортируется больше нефти, несмотря на возросшие риски для судоходства в Ормузском проливе. Так, по данным Vortexa, перевозка барреля из Техаса в Южную Корею теперь стоит около 31 доллара против 42,6 доллара три недели назад, а из Западной Африки в Китай — 24,5 доллара вместо почти 33 долларов."Нефть из Западной Африки и Бразилии может принести некоторое облегчение китайским "чайникам", которые работают на грани рентабельности и традиционно полагаются на российские баррели и уцененное иранское сырье", — заключает агентство.

китай

бразилия

африка

дальний восток

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нефть, китай, бразилия, россия, африка, нпз, дальний восток, espo