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Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg
Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg - 28.10.2026, ПРАЙМ
Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg
Китайские нефтеперерабатывающие заводы переключаются на западноафриканское и бразильское сырье после снижения ставок фрахта на дальние расстояния, пишет... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:10+0300
2026-10-28T15:45+0300
энергетика
нефть
китай
бразилия
россия
африка
нпз
дальний восток
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Китайские нефтеперерабатывающие заводы переключаются на западноафриканское и бразильское сырье после снижения ставок фрахта на дальние расстояния, пишет Bloomberg."Перерабатывающие предприятия закупали нефть из этих отдаленных регионов с премией в размере от 15 до 20 долларов за баррель к цене фьючерса ICE Brent с поставкой в Китай в декабре", — уточняет агентство.По информации Bloomberg, партию нефти из Бразилии уже получил как минимум один из независимых китайских НПЗ, которые называют "чайниками".Агентство отмечает, что российская нефть марки ESPO с Дальнего Востока резко подорожала за последние два месяца, так как перебои в поставках, вызванные войной США и Ирана, привели к росту спроса со стороны крупных нефтяных компаний Индии и Китая. В конце сентября ESPO предлагалась с премией в 30 долларов к Brent, но затем наценка снизилась до 20 долларов против пяти долларов в конце августа.Как подчеркивает Bloomberg, ставки фрахта на дальние расстояния снизились, так как из Персидского залива экспортируется больше нефти, несмотря на возросшие риски для судоходства в Ормузском проливе. Так, по данным Vortexa, перевозка барреля из Техаса в Южную Корею теперь стоит около 31 доллара против 42,6 доллара три недели назад, а из Западной Африки в Китай — 24,5 доллара вместо почти 33 долларов."Нефть из Западной Африки и Бразилии может принести некоторое облегчение китайским "чайникам", которые работают на грани рентабельности и традиционно полагаются на российские баррели и уцененное иранское сырье", — заключает агентство.
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нефть, китай, бразилия, россия, африка, нпз, дальний восток, espo
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, АФРИКА, НПЗ, Дальний Восток, ESPO
15:10 28.10.2026 (обновлено: 15:45 28.10.2026)
 
Китай ищет замену российской нефти, пишет Bloomberg

Bloomberg: китайские НПЗ переключаются на нефть из Африки и Бразилии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Китайские нефтеперерабатывающие заводы переключаются на западноафриканское и бразильское сырье после снижения ставок фрахта на дальние расстояния, пишет Bloomberg.
"Перерабатывающие предприятия закупали нефть из этих отдаленных регионов с премией в размере от 15 до 20 долларов за баррель к цене фьючерса ICE Brent с поставкой в Китай в декабре", — уточняет агентство.
По информации Bloomberg, партию нефти из Бразилии уже получил как минимум один из независимых китайских НПЗ, которые называют "чайниками".
Агентство отмечает, что российская нефть марки ESPO с Дальнего Востока резко подорожала за последние два месяца, так как перебои в поставках, вызванные войной США и Ирана, привели к росту спроса со стороны крупных нефтяных компаний Индии и Китая. В конце сентября ESPO предлагалась с премией в 30 долларов к Brent, но затем наценка снизилась до 20 долларов против пяти долларов в конце августа.
Как подчеркивает Bloomberg, ставки фрахта на дальние расстояния снизились, так как из Персидского залива экспортируется больше нефти, несмотря на возросшие риски для судоходства в Ормузском проливе. Так, по данным Vortexa, перевозка барреля из Техаса в Южную Корею теперь стоит около 31 доллара против 42,6 доллара три недели назад, а из Западной Африки в Китай — 24,5 доллара вместо почти 33 долларов.
"Нефть из Западной Африки и Бразилии может принести некоторое облегчение китайским "чайникам", которые работают на грани рентабельности и традиционно полагаются на российские баррели и уцененное иранское сырье", — заключает агентство.
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙБРАЗИЛИЯРОССИЯАФРИКАНПЗДальний ВостокESPO
 
 
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