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Добыча нефти в США на конец недели выросла на 723 тысячи баррелей в сутки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти в США на конец недели выросла на 723 тысячи баррелей в сутки
Добыча нефти в США на конец недели выросла на 723 тысячи баррелей в сутки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в США на конец недели выросла на 723 тысячи баррелей в сутки
Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 23 октября, выросла на 723 тысячи баррелей в сутки, до 13,992 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:40+0300
2026-10-28T17:40+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 23 октября, выросла на 723 тысячи баррелей в сутки, до 13,992 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,730 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,94 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,96 миллиона баррелей в сутки. В октябре EIA прогнозирует показатель на уровне 14 миллионов баррелей в сутки. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 6 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,87 миллиона баррелей в день, на 2027 год – также на 40 тысяч баррелей в день, до 14,3 миллиона баррелей в день.
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нефть, мировая экономика, сша, eia
Нефть, Мировая экономика, США, EIA
17:40 28.10.2026
 
Добыча нефти в США на конец недели выросла на 723 тысячи баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю выросла на 723 тысячи баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 23 октября, выросла на 723 тысячи баррелей в сутки, до 13,992 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,730 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,94 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,96 миллиона баррелей в сутки. В октябре EIA прогнозирует показатель на уровне 14 миллионов баррелей в сутки. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 6 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,87 миллиона баррелей в день, на 2027 год – также на 40 тысяч баррелей в день, до 14,3 миллиона баррелей в день.
 
НефтьМировая экономикаСШАEIA
 
 
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