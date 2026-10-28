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Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,5%

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,5%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 23 октября, опустились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5% -... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:47+0300

2026-10-28T17:47+0300

2026-10-28T17:47+0300

нефть

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 23 октября, опустились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 410,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что показатель останется на уровне предыдущей недели в 412,5 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 27 миллионов с 27,6 миллиона баррелей.Запасы бензина выросли на 3,9 миллиона баррелей (на 1,9%) - до 209,2 миллиона. Ожидалось снижение на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,5 миллиона баррелей (на 1,4%) - до 102,8 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,9 миллиона баррелей.

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нефть, мировая экономика, сша