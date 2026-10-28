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Новак заявил, что Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций
Новак заявил, что Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций - 28.10.2026, ПРАЙМ
Новак заявил, что Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций
Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций, а будут ли американские компании возвращаться, зависит от них, заявил журналистам вице-премьер РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:38+0300
2026-10-28T13:38+0300
2026-10-28T13:38+0300
россия
нефть
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций, а будут ли американские компании возвращаться, зависит от них, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума Россия-Африка. "Вы знаете, наша позиция была всегда: мы открыты для иностранных партнеров, иностранных инвестиций. Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них", - ответил он на вопрос, будут ли американские нефтяные и газовые компании возвращаться в Россию. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, нефть, москва, александр новак
РОССИЯ, Нефть, МОСКВА, Александр Новак
Новак заявил, что Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций
Новак: Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций, вопрос зависит от них
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций, а будут ли американские компании возвращаться, зависит от них, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума Россия-Африка.
"Вы знаете, наша позиция была всегда: мы открыты для иностранных партнеров, иностранных инвестиций. Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них", - ответил он на вопрос, будут ли американские нефтяные и газовые компании возвращаться в Россию.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.