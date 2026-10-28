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Новак: Россия пока не ведет переговоры с Exxon о возвращении в проекты

Новак: Россия пока не ведет переговоры с Exxon о возвращении в проекты - 28.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Россия пока не ведет переговоры с Exxon о возвращении в проекты

Россия пока не ведет переговоров с американскими компаниями о возвращении в российские нефтегазовые проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:39+0300

2026-10-28T13:39+0300

2026-10-28T13:39+0300

россия

нефть

александр новак

exxon

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия пока не ведет переговоров с американскими компаниями о возвращении в российские нефтегазовые проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". “Сейчас нет таких переговоров”, - ответил он на вопрос, ведет ли Россия переговоры о возвращении таких компаний, как Exxon, в нефтегазовые проекты страны.

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россия, нефть, александр новак, exxon