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Орешкин: США хотят построить СПГ-завод на Аляске с помощью российских линий - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Орешкин: США хотят построить СПГ-завод на Аляске с помощью российских линий
Орешкин: США хотят построить СПГ-завод на Аляске с помощью российских линий - 28.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин: США хотят построить СПГ-завод на Аляске с помощью российских линий
США заинтересованы построить на Аляске СПГ-завод с помощью российских линий сжижения газа, это экономически эффективнее американской технологии, сообщил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:40+0300
2026-10-28T15:40+0300
газ
россия
сша
мурманск
аляска
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США заинтересованы построить на Аляске СПГ-завод с помощью российских линий сжижения газа, это экономически эффективнее американской технологии, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Америка обсуждает с нами готовность к реализации проекта по сжижению природного газа на базе российских технологий. Россия стала первой и единственной страной мира, которая создала технологию по производству заводов под ключ на платформах, которые размещаются в прибрежных водах. В Мурманске, в России, за последние годы построен гигантский завод, который собирает большую платформу, которая сама по сути является заводом под ключ по сжижению природного газа", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. "Использование таких платформ на Аляске сейчас активно обсуждается, и американские партнеры понимают, что использование российских технологических решений дает гораздо более эффективную экономику, чем те решения, которые есть сейчас у самих США", - добавил Орешкин. При этом он напомнил, что еще 20-30 лет назад, наоборот, Россия активно пользовалась американскими технологиями в нефтегазе. "И понятно, что всего бы этого не было, если бы мы не работали над собственным технологическим суверенитетом, если бы не было дополнительного санкционного давления на российскую энергетическую отрасль. Это заставило нас реализовать собственные решения, наших инженеров - придумывать новые технологические подходы", - отметил Орешкин. Проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) реализует "Новатэк" в поселке Белокаменка Мурманской области. Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Центр является ключевым объектом создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке помимо производства ОГТ осуществляется интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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газ, россия, сша, мурманск, аляска, максим орешкин, новатэк
Газ, РОССИЯ, США, МУРМАНСК, Аляска, Максим Орешкин, Новатэк
15:40 28.10.2026
 
Орешкин: США хотят построить СПГ-завод на Аляске с помощью российских линий

Орешкин: США заинтересованы построить на Аляске СПГ-завод на базе российских линий

© РИА Новости . Евгений БиятовПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США заинтересованы построить на Аляске СПГ-завод с помощью российских линий сжижения газа, это экономически эффективнее американской технологии, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Америка обсуждает с нами готовность к реализации проекта по сжижению природного газа на базе российских технологий. Россия стала первой и единственной страной мира, которая создала технологию по производству заводов под ключ на платформах, которые размещаются в прибрежных водах. В Мурманске, в России, за последние годы построен гигантский завод, который собирает большую платформу, которая сама по сути является заводом под ключ по сжижению природного газа", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
"Использование таких платформ на Аляске сейчас активно обсуждается, и американские партнеры понимают, что использование российских технологических решений дает гораздо более эффективную экономику, чем те решения, которые есть сейчас у самих США", - добавил Орешкин.
При этом он напомнил, что еще 20-30 лет назад, наоборот, Россия активно пользовалась американскими технологиями в нефтегазе.
"И понятно, что всего бы этого не было, если бы мы не работали над собственным технологическим суверенитетом, если бы не было дополнительного санкционного давления на российскую энергетическую отрасль. Это заставило нас реализовать собственные решения, наших инженеров - придумывать новые технологические подходы", - отметил Орешкин.
Проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) реализует "Новатэк" в поселке Белокаменка Мурманской области. Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ).
Центр является ключевым объектом создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке помимо производства ОГТ осуществляется интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
ГазРОССИЯСШАМУРМАНСКАляскаМаксим ОрешкинНоватэк
 
 
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