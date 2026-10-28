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Парламент Казахстана ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС
Парламент Казахстана ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
Парламент Казахстана ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС
Депутаты парламента Казахстана приняли закон о ратификации протокола о внесении около 30 поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:23+0300
2026-10-28T14:23+0300
2026-10-28T14:23+0300
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АЛМА-АТА, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Казахстана приняли закон о ратификации протокола о внесении около 30 поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том числе предусматривающих взаимное признание банковских гарантий при госзакупках в странах объединения, сообщает парламентская пресс-служба.
"Курултай (однопалатный парламент - ред.) принял в двух чтениях закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Предусматривается взаимное признание государствами-членами банковских гарантий при осуществлении государственных закупок", - говорится в сообщении.
Эта мера направлена на расширение возможностей предприятий стран ЕАЭС для участия в государственных закупках друг друга, добавляется в сообщении
Поясняется, что протокол предусматривает около 30 поправок, касающихся торговли, инвестиций, конкуренции, энергетики и транспорта. Они направлены на устранение пробелов в законодательстве ЕАЭС и улучшение взаимодействия стран союза. В частности, уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии в устранении барьеров во взаимной торговле.
Как отметили в парламенте, принятый закон позволит совершенствовать правовые основы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС и повышать прозрачность интеграционных процессов.
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мировая экономика, казахстан, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
Парламент Казахстана ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о признании банковских гарантий в ЕАЭС
АЛМА-АТА, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Казахстана приняли закон о ратификации протокола о внесении около 30 поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том числе предусматривающих взаимное признание банковских гарантий при госзакупках в странах объединения, сообщает парламентская пресс-служба.
"Курултай (однопалатный парламент - ред.) принял в двух чтениях закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Предусматривается взаимное признание государствами-членами банковских гарантий при осуществлении государственных закупок", - говорится в сообщении.
Эта мера направлена на расширение возможностей предприятий стран ЕАЭС для участия в государственных закупках друг друга, добавляется в сообщении
Поясняется, что протокол предусматривает около 30 поправок, касающихся торговли, инвестиций, конкуренции, энергетики и транспорта. Они направлены на устранение пробелов в законодательстве ЕАЭС и улучшение взаимодействия стран союза. В частности, уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии в устранении барьеров во взаимной торговле.
Как отметили в парламенте, принятый закон позволит совершенствовать правовые основы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС и повышать прозрачность интеграционных процессов.