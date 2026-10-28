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Чистая прибыль BASF за девять месяцев выросла в пять раз - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль BASF за девять месяцев выросла в пять раз
Чистая прибыль BASF за девять месяцев выросла в пять раз - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль BASF за девять месяцев выросла в пять раз
Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года подскочила впятеро в годовом выражении,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:33+0300
2026-10-28T10:43+0300
финансы
basf
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года подскочила впятеро в годовом выражении, до 5,227 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 6 евро с 1,19 евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 8,7%, до 49,586 миллиарда евро. По итогам третьего квартала приходящаяся на акционеров чистая прибыль сократилась на 9,8% в годовом выражении, до 155 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию BASF за квартал снизилась до 0,18 евро с 0,19 евро годом ранее. Выручка компании за квартал при этом поднялась на 14,2% в годовом выражении, до 16,36 миллиарда евро. Компания теперь ожидает EBITDA по итогам года до вычета особых статей в 7,4-7,8 миллиарда евро, в июле ожидалось 6,9-7,7 миллиарда, согласно обновленному прогнозу. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Штат компании по состоянию на 30 сентября составляет 110 709 сотрудников.
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40
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финансы, basf
Финансы, BASF
10:33 28.10.2026 (обновлено: 10:43 28.10.2026)
 
Чистая прибыль BASF за девять месяцев выросла в пять раз

Чистая прибыль BASF в январе-сентябре выросла в пять раз, до 5,2 миллиарда евро

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года подскочила впятеро в годовом выражении, до 5,227 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 6 евро с 1,19 евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 8,7%, до 49,586 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала приходящаяся на акционеров чистая прибыль сократилась на 9,8% в годовом выражении, до 155 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию BASF за квартал снизилась до 0,18 евро с 0,19 евро годом ранее.
Выручка компании за квартал при этом поднялась на 14,2% в годовом выражении, до 16,36 миллиарда евро.
Компания теперь ожидает EBITDA по итогам года до вычета особых статей в 7,4-7,8 миллиарда евро, в июле ожидалось 6,9-7,7 миллиарда, согласно обновленному прогнозу.
BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Штат компании по состоянию на 30 сентября составляет 110 709 сотрудников.
 
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