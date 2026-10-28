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Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных
Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных - 28.10.2026, ПРАЙМ
Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных
Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных - за девять месяцев 2026 года их доли составили 48% и 46% соответственно, сообщили РИА Новости в | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:48+0300
2026-10-28T00:48+0300
промышленность
бизнес
роскачество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874673601.jpg?1793137727
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных - за девять месяцев 2026 года их доли составили 48% и 46% соответственно, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Впервые доля белых вин в объеме выпуска российского вина превысила долю красных: по итогам января-сентября 2026 года на белые тихие вина пришлось 48% производства (рост на 3 процентных пункта год к году), тогда как на красные - 46%", - говорится в сообщении. В Роскачестве уточнили, что всего за период в России было произведено 24,6 миллиона декалитров тихих вин. По словам экспертов организации, этот сдвиг отражает многолетний тренд на рост популярности белых вин, который с 2023 года дополнился сглаживанием сезонности: белое вино теперь одинаково востребовано и летом, и в холодное время года. "Второй заметный сдвиг - продолжение роста спроса на сухие вина, что в целом считается показателем зрелости рынка и его ориентации на качественное потребление. В январе-сентябре выпуск сухих тихих вин составил 42% от общего объема в литрах - на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее", - добавили эксперты. При этом основной объем в производстве российского вина пока составляют полусладкие вина, однако их доля постепенно снижается, отметили эксперты.
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192
40
192
40
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5
4.7
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промышленность, бизнес, роскачество
Промышленность, Бизнес, Роскачество
00:48 28.10.2026
 
Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных

Роскачество: производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство белых вин в России впервые обогнало выпуск красных - за девять месяцев 2026 года их доли составили 48% и 46% соответственно, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Впервые доля белых вин в объеме выпуска российского вина превысила долю красных: по итогам января-сентября 2026 года на белые тихие вина пришлось 48% производства (рост на 3 процентных пункта год к году), тогда как на красные - 46%", - говорится в сообщении.
В Роскачестве уточнили, что всего за период в России было произведено 24,6 миллиона декалитров тихих вин.
По словам экспертов организации, этот сдвиг отражает многолетний тренд на рост популярности белых вин, который с 2023 года дополнился сглаживанием сезонности: белое вино теперь одинаково востребовано и летом, и в холодное время года.
"Второй заметный сдвиг - продолжение роста спроса на сухие вина, что в целом считается показателем зрелости рынка и его ориентации на качественное потребление. В январе-сентябре выпуск сухих тихих вин составил 42% от общего объема в литрах - на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее", - добавили эксперты.
При этом основной объем в производстве российского вина пока составляют полусладкие вина, однако их доля постепенно снижается, отметили эксперты.
 
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