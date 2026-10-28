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Производство кофе в мире в 2026-2027 годах вырастет на 6%

Производство кофе в мире в 2026-2027 годах вырастет на 6% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Производство кофе в мире в 2026-2027 годах вырастет на 6%

Производство кофе в мире в сезоне 2026-2027 годов вырастет на 6%, до рекордного уровня в 190 миллионов мешков, что приведет к снижению цен на арабику и робусту, | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:23+0300

2026-10-28T19:23+0300

2026-10-28T19:23+0300

мировая экономика

промышленность

бразилия

ближний восток

колумбия

эль-ниньо

всемирный банк

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство кофе в мире в сезоне 2026-2027 годов вырастет на 6%, до рекордного уровня в 190 миллионов мешков, что приведет к снижению цен на арабику и робусту, ожидают аналитики Всемирного банка. "Ожидается, что в сезоне 2026-2027 годов мировое производство кофе достигнет рекордного уровня в 190 миллионов мешков, что на 6% превышает показатель предыдущего сезона и означает рост четвертый год подряд", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что в этом сезоне ожидается рост объемов производства в ключевых странах-производителях, включая Бразилию, Колумбию, Эфиопию и Вьетнам. Например, в Бразилии производство вырастет на 14%. Это приведет к снижению цен на арабику на 13% в 2026 году (в годовом выражении), на 2% - в 2027 году, на 3% - в 2028 году. Робуста, по прогнозам, подешевеет на 21% в 2026 году, а в 2027 и 2028 годах цены стабилизируются. В то же время в качестве возможных рисков авторы доклада отмечают необычайно сильное явление Эль-Ниньо, которое может вызвать засуху и жару в ключевых странах-производителях. В этом случае на рынке кофе возможен дефицит. Что касается какао, то аналитики ждут снижения его предложения в сезоне 2026-2027 годов из-за неблагоприятной погоды и уменьшения количества плодов в Западной Африке. Это приведет к ухудшению ситуации на мировом рынке. "После резкого падения на 37% в 2026 году цены на какао, согласно прогнозам, вырастут на 10% в 2027 году, а в 2028 году стабилизируются по мере достижения рынком состояния, близкого к равновесию", - пишут аналитики. Кроме того, авторы доклада ждут, что цены на чай в 2027 году вырастут на 4%, а в 2028 году - на 2%, на фоне восстановления спроса, особенно на Ближнем Востоке. Однако есть и риск их снижения в случае продолжения перебоев в судоходстве в Красном море – это может нарушить торговые потоки и снизить покупательную способность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "С другой стороны, явление Эль-Ниньо может привести к сокращению объемов производства и ухудшению качества чая в Южной Азии, в частности, в Бангладеш и некоторых районах Индии", - отмечается в докладе.

бразилия

ближний восток

колумбия

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мировая экономика, промышленность, бразилия, ближний восток, колумбия, эль-ниньо, всемирный банк