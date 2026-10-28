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Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин

Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин

Россия выступает за то, чтобы страны Африки активно развивали взаимовыгодные связи с ЕАЭС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:15+0300

2026-10-28T18:15+0300

2026-10-28T18:15+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия выступает за то, чтобы страны Африки активно развивали взаимовыгодные связи с ЕАЭС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "За нашим столом представлены два из наиболее крупных и влиятельных региональных объединений Евразии — это ЕврАзЭС, как я уже сказал, и Содружество Независимых Государств. Этими структурами накоплен хороший, богатый опыт интеграционного строительства, который, как представляется, мог бы быть востребован африканскими партнерами. И мы, конечно, выступаем за то, чтобы страны и организации Африки максимально активно развивали взаимовыгодные связи и с ЕврАзЭС, и с СНГ", - сказал Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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мировая экономика, россия, африка, евразия, москва, владимир путин, снг, евразэс, еаэс