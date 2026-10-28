Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/putin-874721887.html
Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин
Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин
Россия выступает за то, чтобы страны Африки активно развивали взаимовыгодные связи с ЕАЭС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:15+0300
2026-10-28T18:15+0300
мировая экономика
россия
африка
евразия
москва
владимир путин
снг
евразэс
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874721887.jpg?1793200533
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия выступает за то, чтобы страны Африки активно развивали взаимовыгодные связи с ЕАЭС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "За нашим столом представлены два из наиболее крупных и влиятельных региональных объединений Евразии — это ЕврАзЭС, как я уже сказал, и Содружество Независимых Государств. Этими структурами накоплен хороший, богатый опыт интеграционного строительства, который, как представляется, мог бы быть востребован африканскими партнерами. И мы, конечно, выступаем за то, чтобы страны и организации Африки максимально активно развивали взаимовыгодные связи и с ЕврАзЭС, и с СНГ", - сказал Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
евразия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, африка, евразия, москва, владимир путин, снг, евразэс, еаэс
Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, ЕВРАЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС
18:15 28.10.2026
 
Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ, заявил Путин

Путин: Россия выступает за развитие связей Африки с ЕАЭС и СНГ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия выступает за то, чтобы страны Африки активно развивали взаимовыгодные связи с ЕАЭС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За нашим столом представлены два из наиболее крупных и влиятельных региональных объединений Евразии — это ЕврАзЭС, как я уже сказал, и Содружество Независимых Государств. Этими структурами накоплен хороший, богатый опыт интеграционного строительства, который, как представляется, мог бы быть востребован африканскими партнерами. И мы, конечно, выступаем за то, чтобы страны и организации Африки максимально активно развивали взаимовыгодные связи и с ЕврАзЭС, и с СНГ", - сказал Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Мировая экономикаРОССИЯАФРИКАЕВРАЗИЯМОСКВАВладимир ПутинСНГЕврАзЭСЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала