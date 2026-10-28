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"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"
"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур" - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"
"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящегося в Бангладеш с участием России, сообщила пресс-служба... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:38+0300
2026-10-28T13:38+0300
2026-10-28T13:38+0300
нефть
бангладеш
росатом
аэс "руппур"
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящегося в Бангладеш с участием России, сообщила пресс-служба топливного дивизиона атомной госкорпорации. "Росатом" выполнил первую поставку ядерного топлива для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 2 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта – Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом")", - говорится в заявлении.
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нефть, бангладеш, росатом, аэс "руппур"
Нефть, Бангладеш, Росатом, АЭС "Руппур"
"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"
"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива на второй блок АЭС "Руппур" в Бангладеш