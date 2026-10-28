https://1prime.ru/20261028/rosatom-874699377.html

"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"

"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур" - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"

"Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящегося в Бангладеш с участием России, сообщила пресс-служба... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:38+0300

2026-10-28T13:38+0300

2026-10-28T13:38+0300

нефть

бангладеш

росатом

аэс "руппур"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874699377.jpg?1793183907

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" поставил первую партию ядерного топлива для второго энергоблока АЭС "Руппур", строящегося в Бангладеш с участием России, сообщила пресс-служба топливного дивизиона атомной госкорпорации. "Росатом" выполнил первую поставку ядерного топлива для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 2 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта – Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом")", - говорится в заявлении.

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нефть, бангладеш, росатом, аэс "руппур"