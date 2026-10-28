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Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды
Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды
Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых, по многим из них является мировым лидером, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:05+0300
2026-10-28T12:14+0300
россия
нефть
москва
александр козлов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых, по многим из них является мировым лидером, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых... По многим из них – мы мировые лидеры", - сказал он форуме Россия-Африка. Козлов уточнил, что Россия является первой в мире по объему запасов газа и алмазов, второй - по железным и марганцевым рудам, никелю, танталу, платине и палладию, а третьей - по золоту, графиту, свинцу, титану, цинку. Министр также подчеркнул, что страна занимается добычей 117 видов полезных ископаемых из 229. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, нефть, москва, александр козлов
РОССИЯ, Нефть, МОСКВА, Александр Козлов
12:05 28.10.2026 (обновлено: 12:14 28.10.2026)
 
Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды

Глава Минприроды Козлов: Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых, по многим из них является мировым лидером, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
"Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых... По многим из них – мы мировые лидеры", - сказал он форуме Россия-Африка.
Козлов уточнил, что Россия является первой в мире по объему запасов газа и алмазов, второй - по железным и марганцевым рудам, никелю, танталу, платине и палладию, а третьей - по золоту, графиту, свинцу, титану, цинку.
Министр также подчеркнул, что страна занимается добычей 117 видов полезных ископаемых из 229.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯНефтьМОСКВААлександр Козлов
 
 
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