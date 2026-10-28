https://1prime.ru/20261028/rossija-874691540.html

Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды

Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия имеет запасы почти всех ископаемых, заявили в Минприроды

Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых, по многим из них является мировым лидером, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:05+0300

2026-10-28T12:05+0300

2026-10-28T12:14+0300

россия

нефть

москва

александр козлов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых, по многим из них является мировым лидером, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Россия обладает запасами практически всех полезных ископаемых... По многим из них – мы мировые лидеры", - сказал он форуме Россия-Африка. Козлов уточнил, что Россия является первой в мире по объему запасов газа и алмазов, второй - по железным и марганцевым рудам, никелю, танталу, платине и палладию, а третьей - по золоту, графиту, свинцу, титану, цинку. Министр также подчеркнул, что страна занимается добычей 117 видов полезных ископаемых из 229. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, нефть, москва, александр козлов