https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724259.html
В России в январе-сентябре выросла добыча газа
В России в январе-сентябре выросла добыча газа - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России в январе-сентябре выросла добыча газа
Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-сентябре 2026 года выросла на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 495,4... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:11+0300
2026-10-28T19:11+0300
2026-10-28T19:11+0300
нефть
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-сентябре 2026 года выросла на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 495,4 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) за девять месяцев 2026 года выросла на 3,6% в годовом выражении - до 420 миллиардов кубометров. Добыча попутного нефтяного газа за этот период составила 75,4 миллиарда кубометров, сократившись на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев текущего года составила 495,4 миллиарда кубометров. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 479,6 миллиарда кубометров). Добыча горючего природного газа в сентябре в месячном выражении сократилась на 1,7%, а в годовом - выросла на 1,7%, до 40,6 миллиарда кубометров. Добыча попутного нефтяного газа уменьшилась на 6,7% по сравнению с августом текущего года и на 4,5% по сравнению с сентябрем 2025 года - до 7,9 миллиарда кубометров. В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2% - до 663 миллиардов кубометров.
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нефть, росстат
В России в январе-сентябре выросла добыча газа
Росстат: добыча природного газа в России за 9 месяцев выросла на 3,3%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-сентябре 2026 года выросла на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 495,4 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) за девять месяцев 2026 года выросла на 3,6% в годовом выражении - до 420 миллиардов кубометров. Добыча попутного нефтяного газа за этот период составила 75,4 миллиарда кубометров, сократившись на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев текущего года составила 495,4 миллиарда кубометров. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 479,6 миллиарда кубометров).
Добыча горючего природного газа в сентябре в месячном выражении сократилась на 1,7%, а в годовом - выросла на 1,7%, до 40,6 миллиарда кубометров. Добыча попутного нефтяного газа уменьшилась на 6,7% по сравнению с августом текущего года и на 4,5% по сравнению с сентябрем 2025 года - до 7,9 миллиарда кубометров.
В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2% - до 663 миллиардов кубометров.