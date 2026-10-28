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Лучший день для рубля - 28.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261028/rubl-874679005.html
Лучший день для рубля
Лучший день для рубля - 28.10.2026, ПРАЙМ
Лучший день для рубля
В среду с высокой вероятностью рубль достигнет максимально сильных значений октября. Особую поддержку национальной валюте окажет пик налоговых выплат... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:23+0300
2026-10-28T09:23+0300
экономика
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В среду с высокой вероятностью рубль достигнет максимально сильных значений октября. Особую поддержку национальной валюте окажет пик налоговых выплат экспортерами на фоне растущего предложения иностранной валюты на рынке. В бюджет страны поступят НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, налог на прибыль и НДД. На фоне сложившихся сверхкомфортных цен на российские энергоносители, текущую умеренно жесткую денежно-кредитную политику регулятора и сохраняющийся баланс спроса и предложения на валютном рынке доллар краткосрочно может пробить вниз отметку 80 рублей.Участники рынка также продолжат оценивать параметры бюджета на 2027-2029 годы и их возможное влияние на валютный баланс.Уверенности рублю сегодня заметно добавляют и сохраняющиеся высокие цены на российскую марку нефти Urals. До конца октября она продолжит торговаться в диапазоне 90-120 долларов. Нефть марки Brent уверенно сохраняет свои позиции в коридоре 100-120 долларов.Краткосрочно минимальные курсы доллара и евро сегодня соответствуют отметкам 78,50 и 82,50 рубля.Сегодня биржевые торги юанем могут опуститься ниже уровня 12,00 рублей с движением к цели 11,75 рубля.Вечером по московскому времени состоится заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. Итоги заседания и пресс-конференция Кевина Уорша станут главным триггером мирового рынка капитала, включая цифровые валюты.Цена биткоина третий торговый день балансирует в диапазоне 79 000 - 81 000 долларов. Потери покупателей еще не отыграны, цена может сместиться на ликвидациях к 77 340 долларам. Коррекция на рынке от локального максимума 87 396 долларов затянулась на 35 дней. Чем дольше покупатели медлят, тем сильнее рычаг давления на цену. Краткосрочная цель по биткоину при развитии умеренно негативного сценария находится на отметке 75 000 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
рубль, рынок, валюта, курсы валют, россия, рынок криптовалюты, криптовалюта, нефть, мнения аналитиков
Экономика, рубль, Рынок, валюта, Курсы валют, РОССИЯ, рынок криптовалюты, криптовалюта, Нефть, Мнения аналитиков
09:23 28.10.2026
 
Лучший день для рубля

Проценко: доллар краткосрочно может пробить вниз отметку 80 рублей

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В среду с высокой вероятностью рубль достигнет максимально сильных значений октября. Особую поддержку национальной валюте окажет пик налоговых выплат экспортерами на фоне растущего предложения иностранной валюты на рынке. В бюджет страны поступят НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, налог на прибыль и НДД. На фоне сложившихся сверхкомфортных цен на российские энергоносители, текущую умеренно жесткую денежно-кредитную политику регулятора и сохраняющийся баланс спроса и предложения на валютном рынке доллар краткосрочно может пробить вниз отметку 80 рублей.
Участники рынка также продолжат оценивать параметры бюджета на 2027-2029 годы и их возможное влияние на валютный баланс.
Уверенности рублю сегодня заметно добавляют и сохраняющиеся высокие цены на российскую марку нефти Urals. До конца октября она продолжит торговаться в диапазоне 90-120 долларов. Нефть марки Brent уверенно сохраняет свои позиции в коридоре 100-120 долларов.
Краткосрочно минимальные курсы доллара и евро сегодня соответствуют отметкам 78,50 и 82,50 рубля.
Сегодня биржевые торги юанем могут опуститься ниже уровня 12,00 рублей с движением к цели 11,75 рубля.
Вечером по московскому времени состоится заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. Итоги заседания и пресс-конференция Кевина Уорша станут главным триггером мирового рынка капитала, включая цифровые валюты.
Цена биткоина третий торговый день балансирует в диапазоне 79 000 - 81 000 долларов. Потери покупателей еще не отыграны, цена может сместиться на ликвидациях к 77 340 долларам. Коррекция на рынке от локального максимума 87 396 долларов затянулась на 35 дней. Чем дольше покупатели медлят, тем сильнее рычаг давления на цену. Краткосрочная цель по биткоину при развитии умеренно негативного сценария находится на отметке 75 000 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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