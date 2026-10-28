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РЖД передумали ограничивать высоту переносок животных в поездах

РЖД передумали ограничивать высоту переносок животных в поездах - 28.10.2026, ПРАЙМ

РЖД передумали ограничивать высоту переносок животных в поездах

Холдинг РЖД передумал вводить новые правила для переносок животных в поездах дальнего следования и ограничивать их высоту 30 сантиметрами, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:59+0300

2026-10-28T15:59+0300

2026-10-28T16:15+0300

бизнес

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Холдинг РЖД передумал вводить новые правила для переносок животных в поездах дальнего следования и ограничивать их высоту 30 сантиметрами, сообщила компания. "Дочка" РЖД - "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - сообщала, что с 1 февраля 2027 года допустимая высота переноски не должна превышать 30 сантиметров, поскольку должна размещаться на местах для ручной клади. Если этот параметр не соблюдается, владельцу предлагалось выкупить для питомца дополнительное место. Сумму трех измерений переноски планировалась сохранить в пределах 180 сантиметров. "Приоритет РЖД - обеспечение комфорта и безопасности всех пассажиров. Мы стремимся создать в поездах атмосферу взаимного уважения, человечности и заботы. Мы изучили множество отзывов - и владельцев животных, и пассажиров без питомцев - и приняли решение не вводить изменения в Правила перевозки домашних животных в сопровождении владельцев в поездах дальнего следования с 1 февраля 2027 года", - говорится в сообщении РЖД в среду. Компания пишет, что по правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденным приказом Минтранса, мелкие домашние животные перевозятся в соответствующих переносках (ящиках, корзинах, клетках, контейнерах) на местах, предназначенных для размещения ручной клади. При выборе переноски необходимо учитывать габариты багажных мест. Размер такой переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров. При этом РЖД отмечают, что переноска с питомцем не должна мешать другим пассажирам или создавать препятствия к свободному перемещению людей по вагону в целях общей безопасности поездки. Кроме того, владелец полностью несет ответственность за присмотр за животным. "При желании пассажира обеспечить своему питомцу больший комфорт он может выкупить дополнительное место. А для крупных пород собак, которые не помещаются в переноски указанных размеров, правилами предусмотрена возможность выкупить все места в купе в купейном вагоне или СВ. Тогда отдельная плата за перевозку питомца не взимается", - указано в сообщении. Помимо этого, добавляет компания, пассажирам доступна услуга по перевозке животных без сопровождения владельцев. В данном случае габариты переноски по сумме трех измерений не должны превышать 180 сантиметров, а ее вес - 75 килограмм. "Для повышения комфорта и качества обслуживания пассажиров РЖД готовы совершенствовать правила перевозок при участии общественных организаций", - резюмирует компания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд, федеральная пассажирская компания