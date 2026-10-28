Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/senatory-874673044.html
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности
Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:21+0300
2026-10-28T00:21+0300
промышленность
буркина-фасо
киргизия
китай
денис мантуров
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874673044.jpg?1793136089
​МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности. ​Выступление пройдет в рамках "Правительственного часа". ​В повестке дня парламентарии рассмотрят закон о совершенствовании правовых основ для IT-аутсорсинга и использования облачных услуг финансовыми организациями, а также инициативу об ограничении оборота земельных участков, занятых пропускными пунктами. ​Также сенаторы планируют ратифицировать ряд международных документов, в том числе соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо и протокол к договору с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества. ​Кроме того, ожидается ратификация соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов, а также документа о совместном с Китаем строительстве второго пути железной дороги на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.
буркина-фасо
киргизия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, буркина-фасо, киргизия, китай, денис мантуров
Промышленность, БУРКИНА-ФАСО, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Денис Мантуров
00:21 28.10.2026
 
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности

Сенаторы заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
​МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности.
​Выступление пройдет в рамках "Правительственного часа".
​В повестке дня парламентарии рассмотрят закон о совершенствовании правовых основ для IT-аутсорсинга и использования облачных услуг финансовыми организациями, а также инициативу об ограничении оборота земельных участков, занятых пропускными пунктами.
​Также сенаторы планируют ратифицировать ряд международных документов, в том числе соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо и протокол к договору с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.
​Кроме того, ожидается ратификация соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов, а также документа о совместном с Китаем строительстве второго пути железной дороги на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.
 
ПромышленностьБУРКИНА-ФАСОКИРГИЗИЯКИТАЙДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала