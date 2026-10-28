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Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности
Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:21+0300
2026-10-28T00:21+0300
2026-10-28T00:21+0300
промышленность
буркина-фасо
киргизия
китай
денис мантуров
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности.
Выступление пройдет в рамках "Правительственного часа".
В повестке дня парламентарии рассмотрят закон о совершенствовании правовых основ для IT-аутсорсинга и использования облачных услуг финансовыми организациями, а также инициативу об ограничении оборота земельных участков, занятых пропускными пунктами.
Также сенаторы планируют ратифицировать ряд международных документов, в том числе соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо и протокол к договору с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.
Кроме того, ожидается ратификация соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов, а также документа о совместном с Китаем строительстве второго пути железной дороги на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.
буркина-фасо
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промышленность, буркина-фасо, киргизия, китай, денис мантуров
Промышленность, БУРКИНА-ФАСО, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Денис Мантуров
Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности
Сенаторы заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности.
Выступление пройдет в рамках "Правительственного часа".
В повестке дня парламентарии рассмотрят закон о совершенствовании правовых основ для IT-аутсорсинга и использования облачных услуг финансовыми организациями, а также инициативу об ограничении оборота земельных участков, занятых пропускными пунктами.
Также сенаторы планируют ратифицировать ряд международных документов, в том числе соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо и протокол к договору с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.
Кроме того, ожидается ратификация соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов, а также документа о совместном с Китаем строительстве второго пути железной дороги на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.