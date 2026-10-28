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Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности

Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сенаторы заслушают Мантурова о мерах по развитию российской промышленности

Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:21+0300

2026-10-28T00:21+0300

2026-10-28T00:21+0300

промышленность

буркина-фасо

киргизия

китай

денис мантуров

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​МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, который расскажет о мерах по развитию российской промышленности. ​Выступление пройдет в рамках "Правительственного часа". ​В повестке дня парламентарии рассмотрят закон о совершенствовании правовых основ для IT-аутсорсинга и использования облачных услуг финансовыми организациями, а также инициативу об ограничении оборота земельных участков, занятых пропускными пунктами. ​Также сенаторы планируют ратифицировать ряд международных документов, в том числе соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо и протокол к договору с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества. ​Кроме того, ожидается ратификация соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов, а также документа о совместном с Китаем строительстве второго пути железной дороги на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.

буркина-фасо

киргизия

китай

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промышленность, буркина-фасо, киргизия, китай, денис мантуров