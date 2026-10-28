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СМИ: участие главы Audi в митинге Трампа вызвало скандал в Германии - 28.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: участие главы Audi в митинге Трампа вызвало скандал в Германии
СМИ: участие главы Audi в митинге Трампа вызвало скандал в Германии - 28.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: участие главы Audi в митинге Трампа вызвало скандал в Германии
Участие главы компании Audi Гернота Делльнера в митинге президента США Дональда Трампа вызвало скандал в Германии на фоне планов автопроизводителя инвестировать | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:06+0300
2026-10-28T20:06+0300
бизнес
мировая экономика
германия
сша
фрг
дональд трамп
audi
volkswagen
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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Участие главы компании Audi Гернота Делльнера в митинге президента США Дональда Трампа вызвало скандал в Германии на фоне планов автопроизводителя инвестировать в американскую экономику и провести массовое сокращение в ФРГ, пишет газета Bild. Трамп сообщил 24 октября на митинге в штате Джорджия в рамках предвыборной кампании Республиканской партии о решении Audi вложить 4,2 миллиарда долларов в строительство завода в США. Рядом с ним на сцене в это время стоял Делльнер. "Это (участие Делльнера в митинге и сообщение об инвестициях - ред.) вызвало громкое возмущение. Тогда как Audi намерена инвестировать миллиарды в Америку, в Германии ликвидируются тысячи рабочих мест. Только одна компания Audi планирует сократить около 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году", - говорится в публикации. При этом, как отмечает издание, руководство немецкого автоконцерна Volkswagen и его дочерней компании Audi было заранее проинформировано об участии Делльнера в митинге. Ранее Делльнер в обращении к коллективу объяснил свои действия исключительно интересами бизнеса. По его словам, совместное появление на сцене произошло по инициативе президента США, отказать которому в момент представления планов компании было невозможно. Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты, избыточные мощности, растущую конкуренцию со стороны Китая и повышенные американские пошлины. Поэтому автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию своей деятельности, включая закрытие четырех заводов в Германии. В числе прочего Volkswagen планирует сократить к концу десятилетия до 100 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру или уменьшить количество выпускаемых моделей.
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бизнес, мировая экономика, германия, сша, фрг, дональд трамп, audi, volkswagen, bild
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, ФРГ, Дональд Трамп, Audi, Volkswagen, Bild
20:06 28.10.2026
 
СМИ: участие главы Audi в митинге Трампа вызвало скандал в Германии

Bild: участие главы Audi в митинге Трампа вызвало скандал в Германии

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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Участие главы компании Audi Гернота Делльнера в митинге президента США Дональда Трампа вызвало скандал в Германии на фоне планов автопроизводителя инвестировать в американскую экономику и провести массовое сокращение в ФРГ, пишет газета Bild.
Трамп сообщил 24 октября на митинге в штате Джорджия в рамках предвыборной кампании Республиканской партии о решении Audi вложить 4,2 миллиарда долларов в строительство завода в США. Рядом с ним на сцене в это время стоял Делльнер.
"Это (участие Делльнера в митинге и сообщение об инвестициях - ред.) вызвало громкое возмущение. Тогда как Audi намерена инвестировать миллиарды в Америку, в Германии ликвидируются тысячи рабочих мест. Только одна компания Audi планирует сократить около 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, руководство немецкого автоконцерна Volkswagen и его дочерней компании Audi было заранее проинформировано об участии Делльнера в митинге.
Ранее Делльнер в обращении к коллективу объяснил свои действия исключительно интересами бизнеса. По его словам, совместное появление на сцене произошло по инициативе президента США, отказать которому в момент представления планов компании было невозможно.
Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты, избыточные мощности, растущую конкуренцию со стороны Китая и повышенные американские пошлины. Поэтому автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию своей деятельности, включая закрытие четырех заводов в Германии. В числе прочего Volkswagen планирует сократить к концу десятилетия до 100 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру или уменьшить количество выпускаемых моделей.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯСШАФРГДональд ТрампAudiVolkswagenBild
 
 
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