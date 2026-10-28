https://1prime.ru/20261028/sollers-874678093.html

"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП

"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП

Автомобилестроительная группа компаний "Соллерс" в следующем году первой в России запустит производство 8-ступенчатых автоматических коробок передач для... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:59+0300

2026-10-28T08:59+0300

2026-10-28T09:31+0300

бизнес

россия

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sollers

соллерс

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Автомобилестроительная группа компаний "Соллерс" в следующем году первой в России запустит производство 8-ступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей марки Sollers на заводе в Елабуге, говорится в сообщении пресс-службы концерна. "Группа "Соллерс" объявляет о старте проекта по локализации производства 8-ступенчатых автоматических коробок передач (АКПП) для автомобилей Sollers. Выпуск ключевого узла трансмиссии будет налажен на площадке завода двигателей "Соллерс Алабуга", - говорится в сообщении. "Запуск серийного производства 8-ступенчатых автоматических коробок передач запланирован на вторую половину 2027 год", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что для реализации проекта компании одобрен льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП), а общая сумма инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей. Проектная мощность производства составит до 13,7 тысячи агрегатов в год. В "Соллерсе" рассказали, что средства займа будут направлены на покупку нового оборудования, технологической и литейной оснастки, а также режущего и измерительного инструмента для линии сборки коробок передач, участка стендовых испытаний, линии механической обработки картеров АКПП и участка логистики. "Проект предусматривает локализацию ключевых технологических операций, включая производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания АКПП", - добавили в пресс-службе. Там пояснили, что финальная сборка и тесты агрегатов будут организованы на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров – на площадке литейного завода "РосАЛит" в Заволжье, входящего в группу "Соллерс". Новые 8-ступенчатые АКПП с гидротрансформатором получат внедорожники Sollers S9 (С9), пикапы Sollers ST8 (СТ8) и ST9 (СТ9), легкие коммерческие автомобили Sollers SF1 (СФ1), а в перспективе – Sollers SF5 (СФ5). "Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу - это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна", - отметил председатель Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов. Он отметил, что АКПП является одним из критически важных и при этом исторически импортозависимых узлов автомобиля. Локализация производства позволит группе управлять качеством агрегатов и создаст условия для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей с улучшенными потребительскими свойствами, добавил Ширинов. "Фонд развития промышленности предоставит "Соллерс" льготный заем в размере 395 миллионов рублей на локализацию 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Мы уже не первый год работаем с группой... Сумма предоставленных группе льготных займов фонда составляет порядка 10 миллиардов рублей", – рассказал директор ФРП Роман Петруца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, sollers, соллерс, фонд развития промышленности