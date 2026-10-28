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"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП
"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП
Автомобилестроительная группа компаний "Соллерс" в следующем году первой в России запустит производство 8-ступенчатых автоматических коробок передач для... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:59+0300
2026-10-28T09:31+0300
бизнес
россия
промышленность
sollers
соллерс
фонд развития промышленности
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874678093.jpg?1793169062
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Автомобилестроительная группа компаний "Соллерс" в следующем году первой в России запустит производство 8-ступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей марки Sollers на заводе в Елабуге, говорится в сообщении пресс-службы концерна. "Группа "Соллерс" объявляет о старте проекта по локализации производства 8-ступенчатых автоматических коробок передач (АКПП) для автомобилей Sollers. Выпуск ключевого узла трансмиссии будет налажен на площадке завода двигателей "Соллерс Алабуга", - говорится в сообщении. "Запуск серийного производства 8-ступенчатых автоматических коробок передач запланирован на вторую половину 2027 год", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что для реализации проекта компании одобрен льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП), а общая сумма инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей. Проектная мощность производства составит до 13,7 тысячи агрегатов в год. В "Соллерсе" рассказали, что средства займа будут направлены на покупку нового оборудования, технологической и литейной оснастки, а также режущего и измерительного инструмента для линии сборки коробок передач, участка стендовых испытаний, линии механической обработки картеров АКПП и участка логистики. "Проект предусматривает локализацию ключевых технологических операций, включая производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания АКПП", - добавили в пресс-службе. Там пояснили, что финальная сборка и тесты агрегатов будут организованы на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров – на площадке литейного завода "РосАЛит" в Заволжье, входящего в группу "Соллерс". Новые 8-ступенчатые АКПП с гидротрансформатором получат внедорожники Sollers S9 (С9), пикапы Sollers ST8 (СТ8) и ST9 (СТ9), легкие коммерческие автомобили Sollers SF1 (СФ1), а в перспективе – Sollers SF5 (СФ5). "Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу - это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна", - отметил председатель Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов. Он отметил, что АКПП является одним из критически важных и при этом исторически импортозависимых узлов автомобиля. Локализация производства позволит группе управлять качеством агрегатов и создаст условия для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей с улучшенными потребительскими свойствами, добавил Ширинов. "Фонд развития промышленности предоставит "Соллерс" льготный заем в размере 395 миллионов рублей на локализацию 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Мы уже не первый год работаем с группой... Сумма предоставленных группе льготных займов фонда составляет порядка 10 миллиардов рублей", – рассказал директор ФРП Роман Петруца.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, sollers, соллерс, фонд развития промышленности
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Sollers, Соллерс, Фонд развития промышленности
08:59 28.10.2026 (обновлено: 09:31 28.10.2026)
 
"Соллерс" первым в 2027 году запустит производство восьмиступенчатых АКПП

"Соллерс" в 2027 году первым в России запустит производство восьмиступенчатых АКПП

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Автомобилестроительная группа компаний "Соллерс" в следующем году первой в России запустит производство 8-ступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей марки Sollers на заводе в Елабуге, говорится в сообщении пресс-службы концерна.
"Группа "Соллерс" объявляет о старте проекта по локализации производства 8-ступенчатых автоматических коробок передач (АКПП) для автомобилей Sollers. Выпуск ключевого узла трансмиссии будет налажен на площадке завода двигателей "Соллерс Алабуга", - говорится в сообщении.
"Запуск серийного производства 8-ступенчатых автоматических коробок передач запланирован на вторую половину 2027 год", - уточняет пресс-служба.
Отмечается, что для реализации проекта компании одобрен льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП), а общая сумма инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей. Проектная мощность производства составит до 13,7 тысячи агрегатов в год.
В "Соллерсе" рассказали, что средства займа будут направлены на покупку нового оборудования, технологической и литейной оснастки, а также режущего и измерительного инструмента для линии сборки коробок передач, участка стендовых испытаний, линии механической обработки картеров АКПП и участка логистики.
"Проект предусматривает локализацию ключевых технологических операций, включая производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания АКПП", - добавили в пресс-службе. Там пояснили, что финальная сборка и тесты агрегатов будут организованы на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров – на площадке литейного завода "РосАЛит" в Заволжье, входящего в группу "Соллерс".
Новые 8-ступенчатые АКПП с гидротрансформатором получат внедорожники Sollers S9 (С9), пикапы Sollers ST8 (СТ8) и ST9 (СТ9), легкие коммерческие автомобили Sollers SF1 (СФ1), а в перспективе – Sollers SF5 (СФ5).
"Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу - это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна", - отметил председатель Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.
Он отметил, что АКПП является одним из критически важных и при этом исторически импортозависимых узлов автомобиля. Локализация производства позволит группе управлять качеством агрегатов и создаст условия для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей с улучшенными потребительскими свойствами, добавил Ширинов.
"Фонд развития промышленности предоставит "Соллерс" льготный заем в размере 395 миллионов рублей на локализацию 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Мы уже не первый год работаем с группой... Сумма предоставленных группе льготных займов фонда составляет порядка 10 миллиардов рублей", – рассказал директор ФРП Роман Петруца.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьSollersСоллерсФонд развития промышленности
 
 
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