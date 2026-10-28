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Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит требование "Суала" - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит требование "Суала"
Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит требование "Суала" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит требование "Суала"
Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит письмо-требование "Суала" о созыве внеочередного собрания акционеров (ВОСА) по дивидендам за 9 месяцев, даст... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:10+0300
2026-10-28T18:10+0300
нефть
финансы
русал
гонконгская фондовая биржа
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит письмо-требование "Суала" о созыве внеочередного собрания акционеров (ВОСА) по дивидендам за 9 месяцев, даст рекомендации 9 ноября, следует из материалов компании на Гонконгской фондовой бирже. "Согласно требованию, "Суал" просит совет директоров созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о распределении дивидендов по итогам девяти месяцев 2026 года. Заседание совета директоров, на котором будут рассмотрены поступившее требование и вопрос о созыве ВОСА, состоится 30 октября 2026 года", - говорится в сообщении. "На 9 ноября 2026 года запланировано еще одно заседание совета директоров, в ходе которого, помимо прочего, будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением ВОСА, включая выработку рекомендаций по выплате дивидендов", - добавляется в материалах. Ожидается, что дата закрытия реестра акционеров для участия во внеочередном собрании будет установлена на 11 ноября. По итогам первого полугодия 2026 года акционеры приняли решения не выплачивать дивиденды. Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.
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нефть, финансы, русал, гонконгская фондовая биржа
Нефть, Финансы, Русал, Гонконгская фондовая биржа
18:10 28.10.2026
 
Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит требование "Суала"

Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит требование "Суала" о созыве ВОСА

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" 30 октября обсудит письмо-требование "Суала" о созыве внеочередного собрания акционеров (ВОСА) по дивидендам за 9 месяцев, даст рекомендации 9 ноября, следует из материалов компании на Гонконгской фондовой бирже.
"Согласно требованию, "Суал" просит совет директоров созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о распределении дивидендов по итогам девяти месяцев 2026 года. Заседание совета директоров, на котором будут рассмотрены поступившее требование и вопрос о созыве ВОСА, состоится 30 октября 2026 года", - говорится в сообщении.
"На 9 ноября 2026 года запланировано еще одно заседание совета директоров, в ходе которого, помимо прочего, будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением ВОСА, включая выработку рекомендаций по выплате дивидендов", - добавляется в материалах.
Ожидается, что дата закрытия реестра акционеров для участия во внеочередном собрании будет установлена на 11 ноября.
По итогам первого полугодия 2026 года акционеры приняли решения не выплачивать дивиденды. Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.
 
НефтьФинансыРусалГонконгская фондовая биржа
 
 
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