FT: танкеры под санкциями везут из России дизель в США
FT: два из трех танкеров с российским дизелем для США находятся под санкциями
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
© AP Photo / Altaf Qadri
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Два из трех танкеров, которые везут в США российское дизельное топливо, находятся под санкциями, выяснило издание Financial Times.
Так, на судно Talisman наложены ограничения со стороны самих США, а также ЕС и Великобритании, а танкер Leruo находится под санкциями Великобритании, ЕС и Канады.
Как отмечает издание, Вашингтону будет проблематично проигнорировать прибытие этих танкеров в американские порты. Высокопоставленные демократы в Конгрессе и сенатор-республиканец Том Тиллис пригрозили, что американские компании столкнутся с расследованием, если будут способствовать импорту российской продукции.
"Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы. Компании, импортирующие продукцию в нарушение законодательства США, могут подвергнуться как уголовной, так и гражданской ответственности", — говорится в письме законодателей руководителям американских банков, портовых властей и компаний по распределению топлива.
При этом продажа российского дизтоплива стала возможной после переговоров Трампа и Путина 9 октября. Первые суда должны прибыть в США уже на следующей неделе, четвертый танкер отправится в путь 28 октября, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки будут вестись "ритмично".