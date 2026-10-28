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FT: танкеры под санкциями везут из России дизель в США

FT: танкеры под санкциями везут из России дизель в США - 28.10.2026, ПРАЙМ

FT: танкеры под санкциями везут из России дизель в США

Два из трех танкеров, которые везут в США российское дизельное топливо, находятся под санкциями, выяснило издание Financial Times. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:00+0300

2026-10-28T12:00+0300

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Два из трех танкеров, которые везут в США российское дизельное топливо, находятся под санкциями, выяснило издание Financial Times.Так, на судно Talisman наложены ограничения со стороны самих США, а также ЕС и Великобритании, а танкер Leruo находится под санкциями Великобритании, ЕС и Канады. Как отмечает издание, Вашингтону будет проблематично проигнорировать прибытие этих танкеров в американские порты. Высокопоставленные демократы в Конгрессе и сенатор-республиканец Том Тиллис пригрозили, что американские компании столкнутся с расследованием, если будут способствовать импорту российской продукции."Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы. Компании, импортирующие продукцию в нарушение законодательства США, могут подвергнуться как уголовной, так и гражданской ответственности", — говорится в письме законодателей руководителям американских банков, портовых властей и компаний по распределению топлива.При этом продажа российского дизтоплива стала возможной после переговоров Трампа и Путина 9 октября. Первые суда должны прибыть в США уже на следующей неделе, четвертый танкер отправится в путь 28 октября, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки будут вестись "ритмично".

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нефть, сша, дмитрий песков, ес, financial times, великобритания, канада