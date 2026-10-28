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Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза
Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза
Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за десять лет - с 2015 по 2025 годы - вырос более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов, сообщил председатель... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:03+0300
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ЕРЕВАН, 28 окт - ПРАЙМ. Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за десять лет - с 2015 по 2025 годы - вырос более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
Об этом он заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки.
"С 2015 по 2025 годы товарооборот евразийской "пятерки" со странами Африки увеличился более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов. С начала 2026 года этот показатель вырос еще на 9%, составив порядка 17 миллиардов долларов", – приводит пресс-служба ЕЭК слова Сагинтаева.
В пресс-службе отметили, что важным инструментом поддержки африканских экспортеров является единая система тарифных преференций ЕАЭС, преимуществами которой пользуются 47 стран.
Особое значение ЕЭК придает диалогу с Комиссией Африканского союза, в настоящее время согласовывается проект нового меморандума о сотрудничестве. Аналогичная работа ведется с Восточноафриканским сообществом, Экономическим сообществом государств Центральной Африки, Общим рынком Восточной и Южной Африки, Экономическим сообществом государств Западной Африки и рядом других объединений.
"Перспективы практического сотрудничества Евразийская экономическая комиссия видит в сферах промышленной кооперации, технического регулирования, упрощения торговых процедур, транспортной логистики и цифровизации. Для дальнейшего укрепления диалога Бакытжан Сагинтаев предложил организовать на площадке Комиссии Африканского союза "Дни ЕАЭС". Этот формат позволит представить достижения Союза, возможности единого рынка и перспективы торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.
Сагинтаев также сообщил, что за десять лет совокупный ВВП Евразийского экономического союза вырос на 20% и превысил три триллиона долларов. Промышленное производство достигло 1,7 триллиона долларов, увеличившись почти на треть. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 40% и по итогам 2025 года составили 580 миллиардов долларов.
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мировая экономика, россия, африка, южная африка, владимир путин, евразийская экономическая комиссия, еаэс, еэк
Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Южная Африка, Владимир Путин, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, ЕЭК
Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза
Сагинтаев: товарооборот ЕАЭС со странами Африки за десять лет вырос более чем в два раза
ЕРЕВАН, 28 окт - ПРАЙМ. Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за десять лет - с 2015 по 2025 годы - вырос более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
Об этом он заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки.
"С 2015 по 2025 годы товарооборот евразийской "пятерки" со странами Африки увеличился более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов. С начала 2026 года этот показатель вырос еще на 9%, составив порядка 17 миллиардов долларов", – приводит пресс-служба ЕЭК слова Сагинтаева.
В пресс-службе отметили, что важным инструментом поддержки африканских экспортеров является единая система тарифных преференций ЕАЭС, преимуществами которой пользуются 47 стран.
Особое значение ЕЭК придает диалогу с Комиссией Африканского союза, в настоящее время согласовывается проект нового меморандума о сотрудничестве. Аналогичная работа ведется с Восточноафриканским сообществом, Экономическим сообществом государств Центральной Африки, Общим рынком Восточной и Южной Африки, Экономическим сообществом государств Западной Африки и рядом других объединений.
"Перспективы практического сотрудничества Евразийская экономическая комиссия видит в сферах промышленной кооперации, технического регулирования, упрощения торговых процедур, транспортной логистики и цифровизации. Для дальнейшего укрепления диалога Бакытжан Сагинтаев предложил организовать на площадке Комиссии Африканского союза "Дни ЕАЭС". Этот формат позволит представить достижения Союза, возможности единого рынка и перспективы торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.
Сагинтаев также сообщил, что за десять лет совокупный ВВП Евразийского экономического союза вырос на 20% и превысил три триллиона долларов. Промышленное производство достигло 1,7 триллиона долларов, увеличившись почти на треть. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 40% и по итогам 2025 года составили 580 миллиардов долларов.