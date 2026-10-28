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Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза

Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза - 28.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем в два раза

Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за десять лет - с 2015 по 2025 годы - вырос более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов, сообщил председатель... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T21:03+0300

2026-10-28T21:03+0300

2026-10-28T21:03+0300

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ЕРЕВАН, 28 окт - ПРАЙМ. Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за десять лет - с 2015 по 2025 годы - вырос более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. Об этом он заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки. "С 2015 по 2025 годы товарооборот евразийской "пятерки" со странами Африки увеличился более чем в два раза, превысив 25 миллиардов долларов. С начала 2026 года этот показатель вырос еще на 9%, составив порядка 17 миллиардов долларов", – приводит пресс-служба ЕЭК слова Сагинтаева. В пресс-службе отметили, что важным инструментом поддержки африканских экспортеров является единая система тарифных преференций ЕАЭС, преимуществами которой пользуются 47 стран. Особое значение ЕЭК придает диалогу с Комиссией Африканского союза, в настоящее время согласовывается проект нового меморандума о сотрудничестве. Аналогичная работа ведется с Восточноафриканским сообществом, Экономическим сообществом государств Центральной Африки, Общим рынком Восточной и Южной Африки, Экономическим сообществом государств Западной Африки и рядом других объединений. "Перспективы практического сотрудничества Евразийская экономическая комиссия видит в сферах промышленной кооперации, технического регулирования, упрощения торговых процедур, транспортной логистики и цифровизации. Для дальнейшего укрепления диалога Бакытжан Сагинтаев предложил организовать на площадке Комиссии Африканского союза "Дни ЕАЭС". Этот формат позволит представить достижения Союза, возможности единого рынка и перспективы торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении. Сагинтаев также сообщил, что за десять лет совокупный ВВП Евразийского экономического союза вырос на 20% и превысил три триллиона долларов. Промышленное производство достигло 1,7 триллиона долларов, увеличившись почти на треть. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 40% и по итогам 2025 года составили 580 миллиардов долларов.

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мировая экономика, россия, африка, южная африка, владимир путин, евразийская экономическая комиссия, еаэс, еэк