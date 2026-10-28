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В ТПП рассказали о перспективах сотрудничества России со странами Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В ТПП рассказали о перспективах сотрудничества России со странами Африки
В ТПП рассказали о перспективах сотрудничества России со странами Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
В ТПП рассказали о перспективах сотрудничества России со странами Африки
Деловой туризм может стать одним из перспективных направлений сотрудничества России со странами Африки, совмещение предпринимательских миссий с туристическими... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:03+0300
2026-10-28T15:03+0300
туризм
бизнес
африка
кения
танзания
сергей катырин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874705331.jpg?1793189007
 МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Деловой туризм может стать одним из перспективных направлений сотрудничества России со странами Африки, совмещение предпринимательских миссий с туристическими программами позволит расширить географию поездок и повысить интерес к новым рынкам, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Мы видим, как Африка постепенно открывается для российских путешественников. Египет остается безусловным лидером, но растет интерес к Кении, Танзании, ЮАР, Марокко, островным государствам", - сказал он в кулуарах форума "Россия - Африка". "При этом у предпринимателей есть дополнительная мотивация для поездок - поиск партнеров, посещение производств, изучение местного рынка. Совмещение этих задач с туристическими маршрутами может сформировать совершенно новый сегмент делового туризма", - добавил Катырин. По его словам, для бизнеса особенно интересны страны, где можно совместить деловую программу с полноценным знакомством с местной экономикой и культурой. "В Кении это могут быть переговоры с предпринимателями и посещение национальных парков, в ЮАР - промышленные площадки и винодельческие регионы, в Танзании - деловые встречи и Занзибар. Такие поездки дают предпринимателю гораздо больше возможностей для установления контактов", - заметил собеседник агентства. Катырин добавил, что развитию этого направления "будут способствовать прямое авиасообщение, понятные визовые процедуры, платежная инфраструктура и расширение связей между российскими и африканскими предпринимательскими объединениями".
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40
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туризм, бизнес, африка, кения, танзания, сергей катырин
Туризм, Бизнес, АФРИКА, Кения, ТАНЗАНИЯ, Сергей Катырин
15:03 28.10.2026
 
В ТПП рассказали о перспективах сотрудничества России со странами Африки

Глава ТПП Катырин: деловый туризм поможет расширить географию поездок в Африку

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 МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Деловой туризм может стать одним из перспективных направлений сотрудничества России со странами Африки, совмещение предпринимательских миссий с туристическими программами позволит расширить географию поездок и повысить интерес к новым рынкам, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Мы видим, как Африка постепенно открывается для российских путешественников. Египет остается безусловным лидером, но растет интерес к Кении, Танзании, ЮАР, Марокко, островным государствам", - сказал он в кулуарах форума "Россия - Африка".
"При этом у предпринимателей есть дополнительная мотивация для поездок - поиск партнеров, посещение производств, изучение местного рынка. Совмещение этих задач с туристическими маршрутами может сформировать совершенно новый сегмент делового туризма", - добавил Катырин.
По его словам, для бизнеса особенно интересны страны, где можно совместить деловую программу с полноценным знакомством с местной экономикой и культурой.
"В Кении это могут быть переговоры с предпринимателями и посещение национальных парков, в ЮАР - промышленные площадки и винодельческие регионы, в Танзании - деловые встречи и Занзибар. Такие поездки дают предпринимателю гораздо больше возможностей для установления контактов", - заметил собеседник агентства.
Катырин добавил, что развитию этого направления "будут способствовать прямое авиасообщение, понятные визовые процедуры, платежная инфраструктура и расширение связей между российскими и африканскими предпринимательскими объединениями".
 
ТуризмБизнесАФРИКАКенияТАНЗАНИЯСергей Катырин
 
 
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