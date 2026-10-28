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Цены на бензин снизились в 58 регионах России - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на бензин снизились в 58 регионах России
Цены на бензин снизились в 58 регионах России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин снизились в 58 регионах России
Стоимость бензина на АЗС на неделе с 20 по 26 октября снизилась в 58 регионах России, сильнее всего на Камчатке, следует из расчетов РИА Новости на основе... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
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россия
камчатка
камчатский край
ивановская область
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 20 по 26 октября снизилась в 58 регионах России, сильнее всего на Камчатке, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Камчатском крае стал дешевле на 12,4%, а в Ивановской области - на 11,73%. В Вологодской области и Пермском крае цены опустились на 10,44% и 10,29% соответственно, а Карачаево-Черкесии - на 9,86%. Более чем на 7% стоимость топлива уменьшилась в Тульской и Калужской областях, в пределах 6% - в Севастополе, Рязанской и Тверской областях. Более чем на 5% - в Мордовии и Кабардино-Балкарии, а также Курской, Брянской и Костромской областях. Еще в шести регионах России цена бензина упала более чем на 4%: Красноярском крае, Хакасии и Ингушетии, а также Новосибирской, Владимирской, Тамбовской областях. В пределах 3% стоимость снизилась в Тыве и Алтайском крае. Снижение цен на бензин более чем на 2% было отмечено в 14 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 11 регионах. Еще в 10 регионах темпы снижения были ниже этого уровня.
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россия, камчатка, камчатский край, ивановская область, росстат
РОССИЯ, КАМЧАТКА, Камчатский край, Ивановская область, Росстат
19:17 28.10.2026 (обновлено: 19:20 28.10.2026)
 
Цены на бензин снизились в 58 регионах России

Росстат: бензин на АЗС с 20 по 26 октября подешевел в 58 регионах России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 20 по 26 октября снизилась в 58 регионах России, сильнее всего на Камчатке, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Камчатском крае стал дешевле на 12,4%, а в Ивановской области - на 11,73%. В Вологодской области и Пермском крае цены опустились на 10,44% и 10,29% соответственно, а Карачаево-Черкесии - на 9,86%.
Более чем на 7% стоимость топлива уменьшилась в Тульской и Калужской областях, в пределах 6% - в Севастополе, Рязанской и Тверской областях. Более чем на 5% - в Мордовии и Кабардино-Балкарии, а также Курской, Брянской и Костромской областях.
Еще в шести регионах России цена бензина упала более чем на 4%: Красноярском крае, Хакасии и Ингушетии, а также Новосибирской, Владимирской, Тамбовской областях. В пределах 3% стоимость снизилась в Тыве и Алтайском крае.
Снижение цен на бензин более чем на 2% было отмечено в 14 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 11 регионах. Еще в 10 регионах темпы снижения были ниже этого уровня.
 
РОССИЯКАМЧАТКАКамчатский крайИвановская областьРосстат
 
 
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