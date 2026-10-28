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Цены на бензин снизились в 58 регионах России

Цены на бензин снизились в 58 регионах России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Цены на бензин снизились в 58 регионах России

Стоимость бензина на АЗС на неделе с 20 по 26 октября снизилась в 58 регионах России, сильнее всего на Камчатке, следует из расчетов РИА Новости на основе... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

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россия

камчатка

камчатский край

ивановская область

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 20 по 26 октября снизилась в 58 регионах России, сильнее всего на Камчатке, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Камчатском крае стал дешевле на 12,4%, а в Ивановской области - на 11,73%. В Вологодской области и Пермском крае цены опустились на 10,44% и 10,29% соответственно, а Карачаево-Черкесии - на 9,86%. Более чем на 7% стоимость топлива уменьшилась в Тульской и Калужской областях, в пределах 6% - в Севастополе, Рязанской и Тверской областях. Более чем на 5% - в Мордовии и Кабардино-Балкарии, а также Курской, Брянской и Костромской областях. Еще в шести регионах России цена бензина упала более чем на 4%: Красноярском крае, Хакасии и Ингушетии, а также Новосибирской, Владимирской, Тамбовской областях. В пределах 3% стоимость снизилась в Тыве и Алтайском крае. Снижение цен на бензин более чем на 2% было отмечено в 14 регионах. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 11 регионах. Еще в 10 регионах темпы снижения были ниже этого уровня.

камчатка

камчатский край

ивановская область

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россия, камчатка, камчатский край, ивановская область, росстат