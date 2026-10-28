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Российские туроператоры ведут переговоры с отелями эмиратов в ОАЭ

Российские туроператоры ведут переговоры с отелями эмиратов в ОАЭ - 28.10.2026, ПРАЙМ

Российские туроператоры ведут переговоры с отелями эмиратов в ОАЭ

Российские туроператоры ведут переговоры с отелями эмиратов Умм-эль-Кувейн, Рас-Эль-Хайма, Шарджи и Аджмана о возврате средств клиентам, которые запрашивают... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:30+0300

2026-10-28T16:30+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры ведут переговоры с отелями эмиратов Умм-эль-Кувейн, Рас-Эль-Хайма, Шарджи и Аджмана о возврате средств клиентам, которые запрашивают переселение в другие отели из-за разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ассоциация отмечает, что 28 октября нефтяное пятно от Рас-эль-Хайма продвинулось дальше. Власти эмирата Шарджа выпустили директиву о закрытии для купания общественных пляжей эмирата, некоторые отели также сегодня закрыли свои пляжи. Поступают и сообщения о точечных предписаниях некоторым отелям эмирата Аджман о закрытии отельных пляжей. "Туроператоры - члены АТОР в настоящее время ведут переговоры с отельерами эмиратов Умм-эль-Кувейн, Рас-Эль-Хайма, Шарджи, Аджмана на предмет возврата средств своих клиентов, запрашивающих переселение в другие отели", - говорится в сообщении АТОР. По словам вице-президента АТОР по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, турбизнес отмечает необходимость большего вовлечения властей указанных эмиратов в этот процесс. Он отметил, что ряд объектов ведет себя ответственно, но некоторые отели отказываются компенсировать неиспользованные клиентами ночи проживания, аргументируя это наличием бассейна, где можно купаться. "В этом случае все финансовое бремя по переселению туристов ложится на туроператора: надо понимать, что туроператор в текущем кейсе заново за свой счет докупает для туристов места в других отелях. Так как масштаб форс-мажорной ситуации пока только растет, туроператоры надеются на вовлечение в процесс властей эмиратов", - сказал Мурадян. В ассоциации отмечают, что в настоящее время туристический спрос внутри ОАЭ смещается на Абу-Даби, Фуджейру и Дубай.

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туризм, бизнес, россия, оаэ, абу-даби, дубай, атор