Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/turtsija-874708457.html
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий
Представитель гостиничной группы Kilit Group, одного из лидеров туризма Турции, предложил разделить систему "все включено" в стране на пять категорий:... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
туризм
бизнес
россия
турция
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874708457.jpg?1793190342
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Представитель гостиничной группы Kilit Group, одного из лидеров туризма Турции, предложил разделить систему "все включено" в стране на пять категорий: экономический, улучшенный экономический, средний, высокий и люксовый, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты", - говорится в сообщении. Так, отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг. При этом к разработке такой системы хотят привлечь министерство культуры и туризма Турции. "По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант "все включено" отличается от другого", - добавила ассоциация. Однако пока это только инициатива отельеров и конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой классификации не названы, отмечается в сообщении АТОР.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, турция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР
15:25 28.10.2026
 
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий

АТОР: в Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Представитель гостиничной группы Kilit Group, одного из лидеров туризма Турции, предложил разделить систему "все включено" в стране на пять категорий: экономический, улучшенный экономический, средний, высокий и люксовый, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты", - говорится в сообщении.
Так, отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг. При этом к разработке такой системы хотят привлечь министерство культуры и туризма Турции.
"По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант "все включено" отличается от другого", - добавила ассоциация.
Однако пока это только инициатива отельеров и конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой классификации не названы, отмечается в сообщении АТОР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала