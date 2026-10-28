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В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий
Представитель гостиничной группы Kilit Group, одного из лидеров туризма Турции, предложил разделить систему "все включено" в стране на пять категорий:... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:25+0300
2026-10-28T15:25+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Представитель гостиничной группы Kilit Group, одного из лидеров туризма Турции, предложил разделить систему "все включено" в стране на пять категорий: экономический, улучшенный экономический, средний, высокий и люксовый, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты", - говорится в сообщении.
Так, отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг. При этом к разработке такой системы хотят привлечь министерство культуры и туризма Турции.
"По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант "все включено" отличается от другого", - добавила ассоциация.
Однако пока это только инициатива отельеров и конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой классификации не названы, отмечается в сообщении АТОР.
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туризм, бизнес, россия, турция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР
В Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий
АТОР: в Турции предложили разделить систему "все включено" на пять категорий
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Представитель гостиничной группы Kilit Group, одного из лидеров туризма Турции, предложил разделить систему "все включено" в стране на пять категорий: экономический, улучшенный экономический, средний, высокий и люксовый, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты", - говорится в сообщении.
Так, отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг. При этом к разработке такой системы хотят привлечь министерство культуры и туризма Турции.
"По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант "все включено" отличается от другого", - добавила ассоциация.
Однако пока это только инициатива отельеров и конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой классификации не названы, отмечается в сообщении АТОР.