https://1prime.ru/20261028/uzbekistan-874697726.html
Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 6%
Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 6% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 6%
Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 6% по сравнению с годом ранее, до 1,558 миллиарда... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:12+0300
2026-10-28T13:12+0300
2026-10-28T13:12+0300
энергетика
нефть
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 6% по сравнению с годом ранее, до 1,558 миллиарда долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. По данным сайта ведомства, импорт нефти и нефтепродуктов за январь-сентябрь 2026 года составил 1,558 миллиарда долларов, это на 6% больше, чем годом ранее. Поставки автомобильного бензина в страну за девять месяцев выросли в 1,34 раза, до 454 миллионов долларов, дизельного топлива – снизились на 19,1%, до 189,1 миллиона долларов. В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, они сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.
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нефть, узбекистан
Энергетика, Нефть, УЗБЕКИСТАН
Узбекистан за девять месяцев увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 6%
В Узбекистане в январе-сентябре 2026 года увеличили импорт нефти и нефтепродуктов на 6%
ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2026 года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 6% по сравнению с годом ранее, до 1,558 миллиарда долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости.
По данным сайта ведомства, импорт нефти и нефтепродуктов за январь-сентябрь 2026 года составил 1,558 миллиарда долларов, это на 6% больше, чем годом ранее. Поставки автомобильного бензина в страну за девять месяцев выросли в 1,34 раза, до 454 миллионов долларов, дизельного топлива – снизились на 19,1%, до 189,1 миллиона долларов.
В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, они сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2025 году снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.