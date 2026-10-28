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ВБ: конфликт на Ближнем Востоке сократит мировое производство нефти
ВБ: конфликт на Ближнем Востоке сократит мировое производство нефти - 28.10.2026, ПРАЙМ
ВБ: конфликт на Ближнем Востоке сократит мировое производство нефти
Ближневосточный конфликт сократит мировое производство нефти в этом году на 5,2%, при этом мировые цены на энергоносители вырастут на треть, а средняя цена... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:07+0300
2026-10-28T18:07+0300
2026-10-28T18:07+0300
нефть
ближний восток
ормузский пролив
всемирный банк
опек
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт сократит мировое производство нефти в этом году на 5,2%, при этом мировые цены на энергоносители вырастут на треть, а средняя цена Brent составит 91 доллар за баррель, говорится в докладе Всемирного банка.
"Конфликт на Ближнем Востоке нанес серьезный удар по мировому производству нефти: ожидается, что в 2026 году оно сократится на 5,5 миллиона баррелей в сутки (на 5,2%). Хотя снижение потребления нефти должно компенсировать примерно половину этого сокращения поставок, значительное истощение запасов нефти сделало мир менее подготовленным к возможным перебоям в будущем", - сообщается в докладе.
Ожидаемое в этом году снижение будет третьим по величине после спада во время пандемии COVID-19 в 2020 году и нефтяного кризиса 1980 года, отмечают авторы доклада.
Тем не менее в 2027 году мировое предложение нефти вернется к уровню, близкому к показателям 2025 года - около 106 миллионов баррелей в сутки. Добыча в четвертом квартале этого года начнет расти, в 2027 году рост ускорится, в 2028 году также ожидается рост предложения, так как страны ОПЕК+ будут более строго придерживаться установленных квот, а добыча за пределами этой группы продолжит расти.
На фоне этих процессов во Всемирном банке прогнозируют рост мировых цен на энергоносители на 32% в 2026 году, при этом средняя цена нефти марки Brent составит 91 доллар за баррель. В 2027 году мировые цены на энергоносители сократятся на 12%, а средняя стоимость Brent составит до 79 долларов за баррель.
"Этот прогноз предполагает постепенное увеличение экспорта сырой нефти с Ближнего Востока - за счет использования трубопроводов и альтернативных маршрутов в обход Ормузского пролива. В то же время повреждения нефтеперерабатывающих заводов и объектов по экспорту газа, вероятно, задержат восстановление поставок дизельного топлива и СПГ", - отметили авторы доклада.
Аналитики добавили, что в краткосрочной перспективе сохраняется риск дальнейшего роста цен, поскольку вызванные ближневосточным конфликтом перебои могут усугубиться. При чем в неблагоприятном сценарии возобновление активных боевых действий на Ближнем Востоке приведет к новому спаду в добыче нефти, из-за чего Brent подорожает до 105 долларов в среднем за баррель в 2027 году.
"В более долгосрочной перспективе возрастает вероятность снижения цен. Устойчивое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке могло бы ускорить восстановление мировых поставок энергоносителей, а развитие солнечной и ветряной энергетики наряду с быстрым распространением электромобилей - привести к падению спроса на ископаемое топливо", - отмечается в докладе Всемирного банка.
ближний восток
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нефть, ближний восток, ормузский пролив, всемирный банк, опек
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Всемирный банк, ОПЕК
ВБ: конфликт на Ближнем Востоке сократит мировое производство нефти
ВБ: конфликт на Ближнем Востоке сократит мировое производство нефти на 5,2%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт сократит мировое производство нефти в этом году на 5,2%, при этом мировые цены на энергоносители вырастут на треть, а средняя цена Brent составит 91 доллар за баррель, говорится в докладе Всемирного банка.
"Конфликт на Ближнем Востоке нанес серьезный удар по мировому производству нефти: ожидается, что в 2026 году оно сократится на 5,5 миллиона баррелей в сутки (на 5,2%). Хотя снижение потребления нефти должно компенсировать примерно половину этого сокращения поставок, значительное истощение запасов нефти сделало мир менее подготовленным к возможным перебоям в будущем", - сообщается в докладе.
Ожидаемое в этом году снижение будет третьим по величине после спада во время пандемии COVID-19 в 2020 году и нефтяного кризиса 1980 года, отмечают авторы доклада.
Тем не менее в 2027 году мировое предложение нефти вернется к уровню, близкому к показателям 2025 года - около 106 миллионов баррелей в сутки. Добыча в четвертом квартале этого года начнет расти, в 2027 году рост ускорится, в 2028 году также ожидается рост предложения, так как страны ОПЕК+ будут более строго придерживаться установленных квот, а добыча за пределами этой группы продолжит расти.
На фоне этих процессов во Всемирном банке прогнозируют рост мировых цен на энергоносители на 32% в 2026 году, при этом средняя цена нефти марки Brent составит 91 доллар за баррель. В 2027 году мировые цены на энергоносители сократятся на 12%, а средняя стоимость Brent составит до 79 долларов за баррель.
"Этот прогноз предполагает постепенное увеличение экспорта сырой нефти с Ближнего Востока - за счет использования трубопроводов и альтернативных маршрутов в обход Ормузского пролива. В то же время повреждения нефтеперерабатывающих заводов и объектов по экспорту газа, вероятно, задержат восстановление поставок дизельного топлива и СПГ", - отметили авторы доклада.
Аналитики добавили, что в краткосрочной перспективе сохраняется риск дальнейшего роста цен, поскольку вызванные ближневосточным конфликтом перебои могут усугубиться. При чем в неблагоприятном сценарии возобновление активных боевых действий на Ближнем Востоке приведет к новому спаду в добыче нефти, из-за чего Brent подорожает до 105 долларов в среднем за баррель в 2027 году.
"В более долгосрочной перспективе возрастает вероятность снижения цен. Устойчивое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке могло бы ускорить восстановление мировых поставок энергоносителей, а развитие солнечной и ветряной энергетики наряду с быстрым распространением электромобилей - привести к падению спроса на ископаемое топливо", - отмечается в докладе Всемирного банка.