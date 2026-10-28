https://1prime.ru/20261028/venesuela-874674492.html

Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике

Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике - 28.10.2026, ПРАЙМ

Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике

Венесуэльская нефтяная палата и французская ассоциация Evolen подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в энергетической сфере, сообщила... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T04:16+0300

2026-10-28T04:16+0300

2026-10-28T04:16+0300

нефть

венесуэла

франция

instagram

meta

pdvsa

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874674492.jpg?1793150177

МЕХИКО, 28 окт - ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная палата и французская ассоциация Evolen подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в энергетической сфере, сообщила Венесуэльская нефтяная палата. "Венесуэльская нефтяная палата и Evolen подписали письмо о намерениях для укрепления сотрудничества между обеими организациями в рамках нового производственного этапа нефтегазовой отрасли Венесуэлы", - говорится в сообщении палаты в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Документ был подписан в ходе рабочей встречи, организованной Венесуэльско-французской торгово-промышленно-сельскохозяйственной палатой (CCIAVF), с французской бизнес-миссией, организованной совместно с Evolen. Стороны намерены развивать деловые и институциональные связи между Венесуэлой и Францией, обмениваться опытом и изучать новые возможности для сотрудничества в энергетической сфере, говорится в сообщении. Инициатива реализуется на фоне заявлений венесуэльских властей о росте нефтедобычи. Вице-президент государственной нефтяной компании PDVSA по производству Эдуардо Пинто ранее сообщил, что добыча нефти в стране достигла 1,252 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным показателем за последние месяцы.

венесуэла

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, франция, instagram, meta, pdvsa