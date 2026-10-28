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Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике
Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике - 28.10.2026, ПРАЙМ
Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике
Венесуэльская нефтяная палата и французская ассоциация Evolen подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в энергетической сфере, сообщила... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T04:16+0300
2026-10-28T04:16+0300
нефть
венесуэла
франция
instagram
meta
pdvsa
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МЕХИКО, 28 окт - ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная палата и французская ассоциация Evolen подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в энергетической сфере, сообщила Венесуэльская нефтяная палата. "Венесуэльская нефтяная палата и Evolen подписали письмо о намерениях для укрепления сотрудничества между обеими организациями в рамках нового производственного этапа нефтегазовой отрасли Венесуэлы", - говорится в сообщении палаты в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Документ был подписан в ходе рабочей встречи, организованной Венесуэльско-французской торгово-промышленно-сельскохозяйственной палатой (CCIAVF), с французской бизнес-миссией, организованной совместно с Evolen. Стороны намерены развивать деловые и институциональные связи между Венесуэлой и Францией, обмениваться опытом и изучать новые возможности для сотрудничества в энергетической сфере, говорится в сообщении. Инициатива реализуется на фоне заявлений венесуэльских властей о росте нефтедобычи. Вице-президент государственной нефтяной компании PDVSA по производству Эдуардо Пинто ранее сообщил, что добыча нефти в стране достигла 1,252 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным показателем за последние месяцы.
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нефть, венесуэла, франция, instagram, meta, pdvsa
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, ФРАНЦИЯ, Instagram, Meta, PDVSA
04:16 28.10.2026
 
Венесуэла и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в энергетике

Венесуэльская нефтяная палата и французская ассоциация Evolen подписали декларацию

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МЕХИКО, 28 окт - ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная палата и французская ассоциация Evolen подписали декларацию о намерениях по развитию сотрудничества в энергетической сфере, сообщила Венесуэльская нефтяная палата.
"Венесуэльская нефтяная палата и Evolen подписали письмо о намерениях для укрепления сотрудничества между обеими организациями в рамках нового производственного этапа нефтегазовой отрасли Венесуэлы", - говорится в сообщении палаты в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Документ был подписан в ходе рабочей встречи, организованной Венесуэльско-французской торгово-промышленно-сельскохозяйственной палатой (CCIAVF), с французской бизнес-миссией, организованной совместно с Evolen. Стороны намерены развивать деловые и институциональные связи между Венесуэлой и Францией, обмениваться опытом и изучать новые возможности для сотрудничества в энергетической сфере, говорится в сообщении.
Инициатива реализуется на фоне заявлений венесуэльских властей о росте нефтедобычи. Вице-президент государственной нефтяной компании PDVSA по производству Эдуардо Пинто ранее сообщил, что добыча нефти в стране достигла 1,252 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным показателем за последние месяцы.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАФРАНЦИЯInstagramMetaPDVSA
 
 
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