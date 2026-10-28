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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,09 рубля

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,09 рубля - 28.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,09 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов среды символически повышается, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:16+0300

2026-10-28T09:16+0300

2026-10-28T09:16+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов среды символически повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,09 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, россия, юань, рубль, валюта, курсы валют, мосбиржа