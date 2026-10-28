https://1prime.ru/20261028/yuan-874723962.html
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,03 рубля
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,03 рубля - 28.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,03 рубля
Курс юаня по итогам торгов среды уменьшился до 12,03 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:10+0300
2026-10-28T19:10+0300
2026-10-28T19:10+0300
китайский юань
рынок
юань
рубль
торги
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874723962.jpg?1793203824
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды уменьшился до 12,03 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,03 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, рубль, торги
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,03 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов среды снизился до 12,03 рубля