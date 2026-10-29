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АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу

АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу - 29.10.2026, ПРАЙМ

АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу

Личное присутствие при подаче документов на болгарскую визу обязательно для всех заявителей с 29 октября, теперь правила распространяются в том числе на детей... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:28+0300

2026-10-29T10:28+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Личное присутствие при подаче документов на болгарскую визу обязательно для всех заявителей с 29 октября, теперь правила распространяются в том числе на детей младше 12 лет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "С 29 октября 2026 года при подаче документов на болгарскую шенгенскую визу потребуется личное присутствие всех заявителей, включая детей младше 12 лет", - отмечают туроператоры со ссылкой на визовый центр VFS Global, их слова приводятся в сообщении АТОР. Новое требование исходит от консульства Болгарии: ребенка любого возраста теперь придется приводить в визовый центр, чтобы сотрудники могли проверить его личность, отмечается в сообщении. "При этом официального объявления о новых правилах на сайте визового оператора VFS Global пока нет", - добавляется в сообщении ассоциации. Необходимость личного присутствия даже самых маленьких детей может сократить количество желающих оформить визу, считает один из туроператоров, слова которого приводит АТОР. При этом в Москве уже нет свободных мест на сдачу биометрии в визовый центр Болгарии практически до конца декабря, добавляет ассоциация. "Тем, кто планирует поездку в Болгарию на зимние праздники, стоит учитывать новые требования и заранее проверять доступные даты записи", - заключается в сообщении. Как рассказали РИА Новости в АТОР, Болгария в 2025 году выдала 26 тысяч виз россиянам.

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туризм, бизнес, россия, болгария, москва, атор