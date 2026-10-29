Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/atory-874741780.html
АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу
АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу - 29.10.2026, ПРАЙМ
АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу
Личное присутствие при подаче документов на болгарскую визу обязательно для всех заявителей с 29 октября, теперь правила распространяются в том числе на детей... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:28+0300
2026-10-29T10:33+0300
туризм
бизнес
россия
болгария
москва
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874741780.jpg?1793259211
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Личное присутствие при подаче документов на болгарскую визу обязательно для всех заявителей с 29 октября, теперь правила распространяются в том числе на детей младше 12 лет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "С 29 октября 2026 года при подаче документов на болгарскую шенгенскую визу потребуется личное присутствие всех заявителей, включая детей младше 12 лет", - отмечают туроператоры со ссылкой на визовый центр VFS Global, их слова приводятся в сообщении АТОР. Новое требование исходит от консульства Болгарии: ребенка любого возраста теперь придется приводить в визовый центр, чтобы сотрудники могли проверить его личность, отмечается в сообщении. "При этом официального объявления о новых правилах на сайте визового оператора VFS Global пока нет", - добавляется в сообщении ассоциации. Необходимость личного присутствия даже самых маленьких детей может сократить количество желающих оформить визу, считает один из туроператоров, слова которого приводит АТОР. При этом в Москве уже нет свободных мест на сдачу биометрии в визовый центр Болгарии практически до конца декабря, добавляет ассоциация. "Тем, кто планирует поездку в Болгарию на зимние праздники, стоит учитывать новые требования и заранее проверять доступные даты записи", - заключается в сообщении. Как рассказали РИА Новости в АТОР, Болгария в 2025 году выдала 26 тысяч виз россиянам.
болгария
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, болгария, москва, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, МОСКВА, АТОР
10:28 29.10.2026 (обновлено: 10:33 29.10.2026)
 
АТОР рассказала о новых правилах подачи документов на болгарскую визу

АТОР: личное присутствие при подаче на визу в Болгарию теперь обязательно и для детей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Личное присутствие при подаче документов на болгарскую визу обязательно для всех заявителей с 29 октября, теперь правила распространяются в том числе на детей младше 12 лет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 29 октября 2026 года при подаче документов на болгарскую шенгенскую визу потребуется личное присутствие всех заявителей, включая детей младше 12 лет", - отмечают туроператоры со ссылкой на визовый центр VFS Global, их слова приводятся в сообщении АТОР.
Новое требование исходит от консульства Болгарии: ребенка любого возраста теперь придется приводить в визовый центр, чтобы сотрудники могли проверить его личность, отмечается в сообщении.
"При этом официального объявления о новых правилах на сайте визового оператора VFS Global пока нет", - добавляется в сообщении ассоциации.
Необходимость личного присутствия даже самых маленьких детей может сократить количество желающих оформить визу, считает один из туроператоров, слова которого приводит АТОР.
При этом в Москве уже нет свободных мест на сдачу биометрии в визовый центр Болгарии практически до конца декабря, добавляет ассоциация.
"Тем, кто планирует поездку в Болгарию на зимние праздники, стоит учитывать новые требования и заранее проверять доступные даты записи", - заключается в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в АТОР, Болгария в 2025 году выдала 26 тысяч виз россиянам.
 
ТуризмБизнесРОССИЯБОЛГАРИЯМОСКВААТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала