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В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА

В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА

Возгорание на территории предприятия произошло ночью в Шиловском районе Рязанской области из-за атаки БПЛА, оно локализовано, никто не пострадал, сообщил... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:32+0300

2026-10-29T12:32+0300

2026-10-29T12:32+0300

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РЯЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Возгорание на территории предприятия произошло ночью в Шиловском районе Рязанской области из-за атаки БПЛА, оно локализовано, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков. По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области. "Сегодня ночью из-за атаки БПЛА на территории предприятия в Шиловском районе произошло возгорание. Пострадавших нет. Возгорание локализовано", - написал Малков в канале на платформе "Макс". Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

рязанская область

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россия, общество , рязанская область, минобороны рф, пожар