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В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА
В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА
Возгорание на территории предприятия произошло ночью в Шиловском районе Рязанской области из-за атаки БПЛА, оно локализовано, никто не пострадал, сообщил... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:32+0300
2026-10-29T12:32+0300
происшествия
россия
общество
рязанская область
минобороны рф
пожар
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РЯЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Возгорание на территории предприятия произошло ночью в Шиловском районе Рязанской области из-за атаки БПЛА, оно локализовано, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков. По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области. "Сегодня ночью из-за атаки БПЛА на территории предприятия в Шиловском районе произошло возгорание. Пострадавших нет. Возгорание локализовано", - написал Малков в канале на платформе "Макс". Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
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россия, общество , рязанская область, минобороны рф, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Рязанская область, Минобороны РФ, пожар
12:32 29.10.2026
 
В Рязанской области загорелось предприятие после атаки БПЛА

Малков: пожар на территории предприятия произошел в Рязанской области из-за атаки БПЛА

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РЯЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Возгорание на территории предприятия произошло ночью в Шиловском районе Рязанской области из-за атаки БПЛА, оно локализовано, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью из-за атаки БПЛА на территории предприятия в Шиловском районе произошло возгорание. Пострадавших нет. Возгорание локализовано", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоРязанская областьМинобороны РФпожар
 
 
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