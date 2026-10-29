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Британия сократит бюджеты всех ведомств на 1%

Британия сократит бюджеты всех ведомств на 1% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Британия сократит бюджеты всех ведомств на 1%

Великобритания вынуждена на 1% сократить бюджеты всех государственных ведомств ради закрытия дыры в оборонном бюджете, однако продолжает направлять миллиарды... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:58+0300

2026-10-29T12:58+0300

2026-10-29T12:58+0300

финансы

мировая экономика

украина

великобритания

военные расходы

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ЛОНДОН, 29 окт - ПРАЙМ. Великобритания вынуждена на 1% сократить бюджеты всех государственных ведомств ради закрытия дыры в оборонном бюджете, однако продолжает направлять миллиарды фунтов Киеву, следует из бюджетного плана британского министерства финансов на следующий год, изученного РИА Новости. Как следует из документа, для финансирования плана оборонных инвестиций до 2030 года Минфину потребуется найти 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). На данный момент ведомство располагает только 10,3 миллиардами фунтов, а оставшихся 4,7 миллиардов пока нет. Для закрытия образовавшейся дыры правительство сократит на 1% бюджеты всех без исключения государственных ведомств в период с 2027 по 2030 год. По оценке Минфина, это позволит властям сэкономить 3 миллиарда фунтов. Еще 1,7 миллиарда фунтов будут профинансированы за счет нераспределенных средств на непредвиденные расходы из резервного фонда Минфина. Несмотря на нехватку средств на собственные вооруженные силы, Лондон продолжает передавать Киеву миллиарды фунтов военной помощи. В рамках годового бюджета Минфин выделил на поддержку Киева дополнительные 10 миллиардов фунтов в виде кредитов. Помимо сокращения бюджета ведомств Лондон вынужден сокращать и социальные расходы на поддержку населения. В четверг министр финансов Джин Хили в интервью британским СМИ заявил, что перед следующими выборами в 2029 году будет сокращено количество пособий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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финансы, мировая экономика, украина, великобритания, военные расходы