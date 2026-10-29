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Добыча газа в Узбекистане в январе-сентябре снизилась на 16,4%

Добыча газа в Узбекистане в январе-сентябре снизилась на 16,4% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Добыча газа в Узбекистане в январе-сентябре снизилась на 16,4%

Добыча природного газа в Узбекистане в январе-сентябре снизилась на 16,4% по сравнению с годом ранее, до 27 миллиардов кубометров, нефти – на 1,6%, до 482,2... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:09+0300

2026-10-29T08:09+0300

2026-10-29T08:09+0300

газ

нефть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 окт - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-сентябре снизилась на 16,4% по сравнению с годом ранее, до 27 миллиардов кубометров, нефти – на 1,6%, до 482,2 тысячи тонн, следует из данных национального статкомитета, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства сообщается, что добыча природного газа составила за этот период 27 миллиардов кубометров (32,3 миллиарда кубометров годом ранее). Таким образом, показатель снизился на 16,4%. Добыча нефти составила 482,2 тысячи тонн, а годом ранее - 490,1 тысячи (снижение – на 1,6%), добыча газового конденсата - 729,2 тысячи тонн (минус 4,1%). Производство бензина составило 913,2 тысячи тонн (+2,6%), дизельного топлива – 979 тысяч тонн (+11,7%). По итогам прошлого года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн. Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь добыча за последние 15-20 лет существенно упала.

узбекистан

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газ, нефть, узбекистан